Que s’est-il passé exactement, ce vendredi 20 octobre en fin d’après-midi, en gare de Marcheprime, lorsque Philippe Raoux a été mortellement percuté par un train TER ? C’est ce que la gendarmerie de la Gironde cherche à savoir. Elle vient de lancer un appel à témoins, dans le cadre d’une enquête « visant à déterminer les causes de la mort ».

Il est 16h59 exactement ce 20 octobre lorsque le train TER 866033, en partance de la gare de Bordeaux, arrive à la gare de Marcheprime. « Un homme âgé de 70 ans [Philippe Raoux] sort du train et se fait percuter à 17h09 par le train suivant, le TER 866235, qui reliait Bordeaux à Mont-de-Marsan, sans effectuer d’arrêt en gare de Marcheprime » explique la gendarmerie. Philippe Raoux, « cheveux blancs, porteur de lunettes, avait des écouteurs et était vêtu d’une parka bleue et d’un pantalon sombre, il portait une valise cabine et un cartable », décrit la gendarmerie.

Dans le cadre de son enquête, la gendarmerie recherche « toute personne ayant remarqué un comportement anormal sur le quai de la voie 2. » Les éventuels témoins peuvent contacter la brigade de gendarmerie de Biganos au 05.57.17.06.80.

Passionné d’art, il avait créé un centre d’art contemporain à ciel ouvert

La disparition de Philippe Raoux, propriétaire depuis 1986 du château d’Arsac dans le Médoc, élevé au rang de « cru bourgeois exceptionnel » en 2020, avait été un choc dans le milieu viticole bordelais. Il avait aussi créé, en 2007, la Winery d’Arsac, non loin de sa propriété et en bordure de la route deschâteaux du Médoc. Ce concept oenotouristique novateur regroupait notamment une cave, un restaurant et un musée. Il avait dû revendre le site en 2014.

Passionné d’art, Philippe Raoux avait aussi créé un parcours artistique dans son vignoble, dénommé « Le jardin des sculptures », sorte de centre d’art contemporain à ciel ouvert, regroupant des œuvres de Bernard Pagès, Niki de Saint Phalle ou encore Jean-Michel Folon.