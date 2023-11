Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors que les agressions envers les élus devraient augmenter de 15 % en 2023 après une hausse de 32 % l’an dernier, selon les données du ministère de l’Intérieur, ce mardi va s’ouvrir le traditionnel congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France. Ils seront réunis jusqu’au 23 novembre à Paris, autour du thème « Communes attaquées, République menacée » sur fond d’un sentiment de « fatigue républicaine ». Emmanuel Macron, qui devait initialement se rendre au salon mercredi, a dû annuler sa venue en raison d’un sommet du G20 en visioconférence. Il recevra par contre un millier de maires à l’Elysée. Une quinzaine de ministres ainsi que la Première ministre sont néanmoins attendus.

Le récit livré sur France 5 par Sandrine Josso fait froid dans le dos. Se disant être encore « en post-trauma », la députée, qui accuse le sénateur Joël Guerriau de l’avoir droguée en vue de l’agresser sexuellement, s’est exprimée pour la première fois publiquement lundi soir. « J’ai cru mourir d’une crise cardiaque. J’ai cru mourir car je pensais qu’il allait abuser de moi. », a-t-elle révélé. Joël Guerriau a depuis été interpellé et mis en examen. Selon son avocat, le sénateur s’était senti mal la veille des faits en raison de la mort de son chat et la rencontre d’un ami malade du cancer. « On n’a jamais parlé de ça lors de la soirée », a assuré Sandrine Josso, doutant de cette version.

C’est un drame terrible qui secoue un village de la Drôme. Des suspects sont « en cours d’identification » après la rixe au cours de laquelle Thomas, un adolescent de 16 ans, a été mortellement blessé samedi soir, devant la salle des fêtes de Crépol. Une cinquantaine de témoins ont été déjà entendus par les gendarmes et autant doivent encore l’être. Le drame a suscité une avalanche de réactions violentes de l’ultradroite sur les réseaux sociaux. Ces comptes appellent à la mobilisation pour la marche blanche prévue mercredi après midi à Romans-sur-Isère, où se trouve le lycée du jeune Thomas. Evoquant un acte « ignoble et inacceptable » le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a pour sa part estimé lundi soir sur le plateau de l’émission « C à vous » de France 5 que ces faits relevaient d’un phénomène d'« ensauvagement ».