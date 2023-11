L’eau remonte encore. Les fortes précipitations de ce lundi matin, dans le Pas-de-Calais, ont placé de nouveau le département en vigilance orange pluie inondation. Des cumuls de 15 à 30 mm sur 24 heures ont été recensés, selon la préfecture du Pas-de-Calais, impliquant une reprise des crues dans certains secteurs.

Dans la journée, « l’activité des sapeurs-pompiers a été plus soutenue », signale l’autorité départementale. Et pas moins de 34 interventions (pompage, mise en sécurité, déblayage, reconnaissance) et 12 évacuations ont encore été réalisées. On est loin des 3.000 interventions et 1.500 effectuées depuis le début des épisodes de crues le 6 novembre.

Encore des habitations évacuées

Les interventions se sont essentiellement concentrées sur les secteurs d’Etaples et de Montreuil-sur-Mer où six habitations ont dû être évacuées dans le village de La-Madeleine-sous-Montreuil. Autour de Boulogne-sur-Mer, le niveau de la rivière Liane est également monté. Et du côté de Calais et d’Ardres, des inondations significatives ont été constatées.

« La quasi-totalité des établissements scolaires ont repris les enseignements normalement. Seuls 6 établissements verront encore leur fonctionnement perturbé jusqu’à mardi, souligne la préfecture. De nouvelles averses, plus éparses, sont attendues demain, avec néanmoins, des cumuls qui devraient être de moindre ampleur qu’aujourd’hui. »

Ce ne sont pas moins de 262 communes du Pas-de-Calais qui ont été touchées par des inondations depuis le début de l’épisode. Dans certaines communes, l’eau est encore présente, même si son niveau a baissé.