Sur X, la Fédération française de la lose « célèbre la France qui perd ». Raphaël Ruegger a lui fait le choix de la France qui réussit et a créé la Fédération française des trucs qui marchent. Elles ne recensent pas les success storys entrepreneuriales, non son credo, ce sont les initiatives locales qui permettent d’améliorer le quotidien des habitants et habitantes d’une commune ou d’une agglomération.

Bref, des trucs qui marchent et souvent passent inaperçus. Or si Apprentoit fonctionne à Lamontjoie, 600 habitants dans le Lot-et-Garonne, ça peut marcher à Cohons, commune également de 600 habitants dans la Haute-Marne. Inversement le service de transport mis en place en Lorraine peut être dupliqué dans le Sud-Ouest.

Ce mardi se tient la deuxième soirée de la Fédération française des trucs qui marchent au théâtre de la Madeleine, à Paris. Raphaël Ruegger, 23 ans, va monter sur scène accompagné de sept maires de toute la France qui vont présenter leurs initiatives « locales peu ou pas connues, qui ont fait leur preuve et duplicables ».

On vous laisse regarder son interview et découvrir trois pépites de la FFTM.