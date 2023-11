Une aide financière pour les victimes de violences conjugales. Cette somme versée en urgence par les Caisses d’allocations familiales (CAF) pour permettre aux victimes de quitter leur domicile avait été adoptée en février par le Parlement. La ministre des Solidarités Aurore Bergé a précisé ce lundi qu’elle sera mise en place au 1er décembre.

« A partir du 1er décembre, on va généraliser ce qui a été voté à l’Assemblée qui est une aide d’urgence », a déclaré Aurore Bergé sur France Inter. Dans toutes les CAF de France, une victime de violences conjugales « pourra demander une aide d’urgence qui lui sera automatiquement versée », a-t-elle ajouté. « Ce n’est pas juste une aide financière, c’est aussi être accompagnée, être soutenue » pour « garantir que le départ soit un départ réel ».

Une aide de 600 euros en moyenne

Au ministère des Solidarités, on précise que cette aide d’urgence sera « en moyenne de 600 euros », avec un minimum de 243 euros, un montant qui variera selon les ressources et le nombre d’enfants. Ce versement sera fait en une seule fois.

Une femme victime de violences conjugales, à partir du 1er décembre, « elle appelle sa CAF, elle se rend dans sa CAF, elle va sur le site Internet de la CAF, et elle aura accès dans les trois à cinq jours maximum à une aide d’urgence », a-t-elle précisé.

Interrogée sur les difficultés éventuelles à joindre la CAF, Aurore Bergé a souligné qu'« il y a des agents quand même et qui sont heureusement compétents et efficaces » dans les CAF et qu’il « y a différents moyens de joindre la CAF, il y a les appeler, il y a aller sur place, il y a aller sur Internet ». « D’ailleurs on augmente le nombre de personnes dans les CAF pour qu’il y ait un accueil beaucoup plus humain aussi et pour qu’on ait justement enfin quelqu’un au bout du fil, quelqu’un derrière un guichet, quelqu’un qui accompagne », a-t-elle poursuivi.

Près de 244.300 victimes de violences conjugales

Le Parlement avait adopté en février un texte instaurant cette aide financière d’urgence afin de permettre aux victimes de quitter leur domicile pour se mettre à l’abri, devant entrer en vigueur « au plus tard neuf mois après sa promulgation ».

Près de 244.300 victimes de violences conjugales, en grande majorité des femmes, ont été recensées par les forces de l’ordre en France en 2022, une hausse de 15 % par rapport à 2021, interprétée par les associations comme le signe d’une meilleure prise en compte de leur parole.