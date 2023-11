Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce lundi 20 nombre marque la journée internationale des droits de l’enfant. Pour l’occasion, Élisabeth Borne va présenter le nouveau plan du gouvernement contre les violences faites aux enfants pour la période 2023-2027. La Première ministre présidera dans l’après-midi à Matignon le troisième Comité interministériel à l’enfance (CIE), instance lancée en novembre 2022 pour se doter d’une « vision transversale de la politique de l’enfance », qui s’était à nouveau réunie en juin. En présence de onze membres du gouvernement, le CIE aura ce lundi deux thèmes prioritaires : le plan 2023-2027 contre les violences, qui succède au plan lancé en 2020, et le renforcement de l’action de l’État en faveur des enfants protégés et vulnérables.

Le virage politique est radical en Argentine. L’économiste ultralibéral Javier Milei va en effet prendre la tête du pays, après sa retentissante victoire dimanche à la présidentielle, qui ouvre une période d’incertitude pour la 3e économie d’Amérique latine, à laquelle il promet une thérapie de choc pour notamment réduire l’inflation qui atteint plus 143 % sur un an. Cet homme politique « antisystème » et dégagiste contre les péronistes et libéraux au pouvoir en Argentine depuis vingt ans, a distancé le ministre centriste de l’Economie Sergio Massa de plus de onze points. Il a obtenu 55,6 % des voix, contre 44,3 % pour son adversaire, selon des résultats officiels partiels avec 99 % des voix décomptés. Le président-élu de 53 ans, qui prendra ses fonctions le 10 décembre, a promis dans son discours de victoire « la fin de la décadence » et la « reconstruction de l’Argentine », tout en avertissant qu’il n’y aura « pas de demi-mesures ».

La situation des civils dans la bande de Gaza continue d’inquiéter de nombreux dirigeants du monde. Emmanuel Macron a ainsi interpellé le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou sur les « trop nombreuses pertes civiles » à Gaza, lui rappelant la « nécessité absolue de distinguer les terroristes de la population », a indiqué dimanche l’Élysée. La France va en outre envoyer une nouvelle salve d’aide humanitaire pour Gaza, dont dix tonnes de fret médical. Il a promis que « les enfants blessés ou malades (…) qui ont besoin de soins urgents » pourront être « soignés en France », si cela est « utile et nécessaire ». « Des dispositions sont prises pour recevoir jusqu’à 50 patients dans nos établissements hospitaliers »