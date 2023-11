Bordeaux a sa Cité du vin, Dijon, sa Cité de la gastronomie, le Nord aura bientôt la sienne, dédiée à la bière. Elle s’installera finalement à Bailleul, au cœur des Flandres, entre Lille et Dunkerque. La décision a été annoncée, vendredi, par le conseil régional Hauts-de-France qui pilotait l’appel à candidatures. Retour sur un projet revu à la baisse et qui reste encore un peu flou.

« C’est une vieille idée remise au goût du jour », précisait Julien Macrelle, président du syndicat des brasseurs indépendants, comme l’explique le site d’informations Mediacités qui a réalisé une enquête sur le sujet.

La bière, alcool le plus vendu en France

Annoncée en 2019 par le président de région (LR) Xavier Bertrand, cette idée de Cité de la bière avait quelque chose de logique au niveau touristique, quand la bière est devenue l’alcool le plus vendu en grande surface, détrônant depuis quelques années le vin. En 2022, elle représentait 52 % des ventes en France. Or, pour l’instant, le projet a brassé plus d’air que de financements concrets.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la métropole de Lille et bien d’autres collectivités territoriales n’ont pas souhaité prendre part à l’appel à projets lancé l’an dernier. Seuls quatre territoires s’étaient manifestés dans le Nord et le Pas-de-Calais. La ville de Béthune, qui avait pourtant évoqué un projet similaire avant l’annonce de Xavier Bertrand, s’est, par exemple, abstenue.

Au terme d’un processus par élimination, c’est donc la communauté de communes de la Flandre intérieure qui a été retenue. La Cité verra le jour à Bailleul, dans une friche industrielle : l’ancienne et majestueuse filature Nordlys, qui date de 1864 et qui a fermé ses portes en 1988.

La culture historique du houblon

« Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel et emblématique », avait souligné César Storet, président de l’office du tourisme de Flandre intérieur à 20 Minutes. Mais l’argument majeur déployé par le territoire vainqueur, c’est la présence, sur le secteur, de la brasserie 3 Monts, véritable poids lourd de l’industrie brassicole régionale. L’autre atout, c’est que les Flandres sont aussi le bastion de la culture historique du houblon, plante emblématique de la bière. D’autant plus emblématique avec l’essor des IPA et de leur amerture apportée justement par le houblon.

« Cette identité naturelle, la candidature de la Flandre Intérieure a su la transcender au service d’un projet de rayonnement économique et touristique à l’échelle régionale mais aussi nationale, signale la région Hauts-de-France, dans un communiqué. Ce projet ambitieux promet d’être une vitrine et une opportunité de développement de notre filière brassicole, de notre patrimoine et notre identité. »

Une route de la bière

Selon la région, le site retenu sera agencé avec un espace d’exposition, des espaces découvertes (ateliers, biérothèque, microbrasseries…), des lieux festifs et de restauration. L’idée étant bien entendu d’attirer les touristes autour également d’une route de la bière qui aura le choix entre 14 brasseries installées sur le territoire. Mais pas que. Cette route a aussi vocation de traverser d’autres parties de la région.

Et c’est ici que le bât risque de blesser. Le projet de Bailleul se chiffre à 20 millions d’euros et le territoire aura pour objectif de rentabiliser l’investissement en captant le tourisme. « Le risque est de créer un outil de développement territorial et non un outil de valorisation de la filière », note Nicolas Lescieux, cofondateur de L’Echappée Bière, un label lillois qui propose des activités autour de la bière. La Cité de la bière doit voir le jour d’ici à 2025 ou 2026.