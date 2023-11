Plusieurs centaines de « gilets jaunes », 450 selon la préfecture de police, ont défilé dans les rues de Paris samedi après-midi pour marquer le cinquième anniversaire du mouvement.

Les manifestants se sont élancés sous la pluie vers 14h30 de la place Franz Liszt (10e arrondissement), tissus fluo sur les épaules, où des tambours résonnaient et des manifestants ont brandi une banderole « #Destitution » devant l’église Saint-Vincent-de-Paul, a constaté un journaliste de l’AFP. D’autres portaient des pancartes « Gilets au bout de mes rêves » et chantaient à tue-tête « On est là » ou « La Macronie c’est dégueulasse ».

Huit interpellations

Dans la matinée, au pied de l’Arc de triomphe, ils étaient plusieurs dizaines à pulvériser sous la pluie de la peinture jaune, rapidement stoppés par l’intervention de la police. Huit personnes ont été interpellées sans incident, selon la préfecture de police de Paris.

Les autorités n’attendaient pas ce week-end de manifestations de l’ampleur de celles d’il y a cinq ans, mais plutôt, selon une source policière, des actions symboliques de la part de « gilets jaunes facétieux ».

Le mouvement des « gilets jaunes », né à l’automne 2018 contre la politique d’Emmanuel Macron et contre la vie chère, était peu actif ces derniers mois. Il y a un an, la manifestation parisienne marquant leur quatrième anniversaire avait rassemblé 680 personnes, selon la police.