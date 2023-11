« Je me battrai, je ne lâcherai rien pour mon fils ». Mounia, la mère de Nahel, a appelé à un rassemblement dimanche à Nanterre quelques jours après la libération du policier auteur du tir mortel sur son fils, lors d’un contrôle routier le 27 juin.

« Dimanche 19 novembre, venez nombreux pour nous soutenir à 15 heures sur la place Nelson-Mandela, à Nanterre. Merci beaucoup », indique la mère de l’adolescent dans une vidéo transmise par le collectif Justice pour Nahel à plusieurs médias, rapport l’AFP.

Des nuits d’émeutes

Les images du motard tirant à bout portant sur l’adolescent, largement diffusées sur les réseaux sociaux, avaient soulevé une vague de colère et de violences qui a embrasé pendant plusieurs nuits consécutives de nombreuses villes de région parisienne et dans le reste du pays, les plus graves depuis 2005.

Les images ont également relancé le débat sur les violences policières et le policier auteur du tir était en détention provisoire jusqu’à mercredi. Les juges d’instruction craignaient notamment une concertation entre les deux policiers.

Le risque de concertation « moins prégnant »

Mais mercredi, ils ont accédé à la demande de Me Laurent-Franck Liénard, avocat de Florian M.. Les juges estiment qu’il existe encore « des divergences entre les différentes versions données », mais que « le risque de concertation apparaît désormais, dans cette configuration, moins prégnant » et « ne saurait justifier la poursuite de la détention provisoire à ce titre ».

Ils soulignent également que « si le trouble à l’ordre public demeure », « il est moindre qu’à la date du placement en détention provisoire ». Le policier de 38 ans reste mis en examen pour meurtre et est placé sous contrôle judiciaire. Il doit « verser un cautionnement » et a interdiction d’entrer en contact avec les témoins et les parties civiles, « de paraître à Nanterre » et de « détenir une arme », avait expliqué le parquet de Nanterre.

Une « véritable injustice »

Pour la mère de Nahel, il s’agit d’une « véritable injustice ». « Comment la vie de mon fils peut avoir aussi peu de valeur pour cette justice ? », se questionne-t-elle dans la vidéo. « Un policier tue un enfant, arabe ou noir, devient millionnaire et sort de prison, retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes », ajoute-t-elle en référence à la cagnotte qui a récolté plus de 1,6 million d’euros en soutien à la famille du policier.

Cette cagnotte lancée par Jean Messiha, figure de l’extrême droite, fait l’objet d’une plainte de la famille de Nahel pour escroquerie en bande organisée, dénonçant des « manœuvres frauduleuses » et des « mensonges » de cette ancienne figure du Front national visant à « tromper » les donateurs pour récolter des fonds.