Une distribution élargie pour faire face à une crise majeure. L’île de Mayotte arrive au bout de ses réserves d’eau et l’Etat comme les collectivités se préparent à devoir distribuer des bouteilles d’eau à toute la population à partir de lundi, quels que soient les défis logistiques et humains.

Ces distributions à destination des plus vulnérables ont nécessité l’arrivée progressive de sapeurs-pompiers et de militaires de la Sécurité civile à Mayotte et leur nombre a été porté à 150 pour se préparer au passage à la distribution d’eau à toute la population. Les premiers renforts étaient arrivés le 18 septembre pour aider à la distribution d’eau aux près de 60.000 personnes en situation de handicap, âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes ainsi que les nourrissons.

Un litre par jour et par personne

Les derniers ont rejoint mardi le 101e département français pour l’élargissement des distributions à toute la population, soit au moins 310.000 personnes, à compter du 20 novembre. Une promesse de Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer. Au total, « 330.000 litres d’eau par jour seront distribués », annonçait-il à l’occasion de sa dernière visite sur l’île le 2 novembre. Soit un litre par personne, au quotidien.

Car le département le plus pauvre de France est actuellement privé d’eau courante plus de deux jours sur trois. En cause : une sécheresse exceptionnelle couplée à un manque d’infrastructures et d’investissements, dans un territoire qui, sous pression de l’immigration clandestine venue notamment des Comores voisines, connaît une croissance démographique de 4 % par an.

« On attendait ces distributions à toute la population depuis longtemps. Maintenant, il y a quand même une inquiétude de la part de la population : on ne sait pas comment ces bouteilles seront distribuées et si tout le monde pourra vraiment en bénéficier », s’interroge Safina Soula, présidente du collectif des citoyens Mayotte 2018.