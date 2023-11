Les pieds dans l’eau, la gorge sèche. C’est la mésaventure qui touche toujours environ 7.000 personnes autour de Samer, dans le Pas-de-Calais, après l’épisode d’inondations exceptionnelles. Alors que la décrue est largement amorcée, quelques communes près de Boulogne-sur-Mer sont encore privées d’eau potable. La municipalité de Samer doit organiser, chaque jour, une distribution de bouteilles d’eau, avec l’aide du gestionnaire du réseau, Veolia.

« Tout le monde est à pied d’œuvre et une grande solidarité s’est mise en place dans ces moments difficiles », explique Christophe Douchain, maire de Samer. Car pendant quasiment une semaine, la grande majorité des habitants de la commune et de quelques villages alentour n’avaient plus d’eau au robinet. Ironie du sort quand, dans le même temps, le secteur était touché par des inondations historiques.

Loi des séries

« C’est justement la pluie et le ruissellement qui ont eu une incidence sur la qualité de l’eau », raconte Régis Annebicque, directeur territorial de Veolia, gestionnaire de l’eau à Samer. En cause, les matières en suspension d’un sol argileux qui se sont invitées en nombre au niveau du forage d’approvisionnement. « Le niveau de turbidité de l’eau n’avait jamais été atteint. Il a été multiplié par quatre par rapport à d’habitude et nous n’avons pas pu faire face », souligne Rudy Baillet, responsable eau potable chez Veolia. Résultat, une eau tellement trouble qu’il n’était même plus possible de l’acheminer dans les canalisations. « Nous avons alors tenté d’amener de l’eau potable dans la station de traitement via des camions-citernes depuis le village voisin de Carly, mais la demande était trop forte par rapport à l’approvisionnement et il a, très vite, fallu cesser pour sécuriser le réseau », poursuit Régis Annebicque.

Après quatre jours sans eau courante, elle est finalement revenue le lundi, mais toujours non potable. Sauf que la loi des séries a frappé dans la foulée, avec une rupture de canalisation d’approvisionnement de la commune. « Avec les mouvements de terrain, ça n’a pas tenu », se désole Rudy Baillet. Ce n’est donc que mercredi, après réparations, que la population a pu voir l’eau jaillir, à nouveau, du robinet. « Mais c’est une eau qui reste impropre à la consommation, alors nous continuons d’organiser la distribution d’eau en bouteilles », explique le maire de Samer, Christophe Douchain.

« On n’a jamais connu ça »

« Ce sont environ 12.000 bouteilles qui sont distribuées par jour », glisse Caroline Meklemberg, adjointe au maire, qui assurait l’opération, ce vendredi. « On a en permanence des gens qui viennent, poursuit-elle. Mais c’est surtout en fin d’après-midi, après le travail, qu’il y a beaucoup de monde », ajoute-t-elle. Et la situation risque de perdurer car Veolia, malgré la mobilisation d’une soixantaine d’agents, est incapable de donner une date de retour à la normale. « Même s’il ne pleut plus pendant plusieurs jours, la baisse du taux de particules dans l’eau n’est pas linéaire. C’est un phénomène très particulier. On n’a jamais connu ça », avoue Rudy Baillet.

L’instabilité des terrains préoccupe aussi le Syndicat des eaux de Samer. « On cherche des moyens techniques en prévention pour traiter au mieux les éventuels futurs problèmes de turbidité », indique son président, Luc Van Roekeghem. D’autant que les villages voisins de Doudeauville et Quesques ont connu les mêmes problèmes de pollution. « Dès que nous aurons retrouvé un niveau normal de potabilité, nous préviendrons l’Agence régionale de santé qui doit donner son aval pour autoriser la consommation », ajoute Rudy Baillet.

Samer vient d’être reconnue en état de catastrophe naturelle après les inondations qui n’ont touché qu’une partie de la commune. « Il y a deux mois, déplore le maire, nous avions déjà été reconnus en état de catastrophe naturelle, mais, cette fois, à cause de la sécheresse. »