Il tente de panser les plaies. Invité ce vendredi matin sur France Inter, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a annoncé qu’un « fonds d’urgence exceptionnel » d’un montant de 50 millions d’euros allait être débloqué par l’Etat pour venir en aide aux habitants sinistrés par les tempêtes Ciaran et Domingos. Ces aides financières, dont les conditions d’obtention restent à définir, seront réservées aux personnes résidant en Bretagne et dans la Manche, territoires les plus sinistrés.

« C’est une première enveloppe de 50 millions d’euros d’argent public que je suis capable de vous annoncer ce matin, avec en particulièrement un axe sur le reboisement », a déclaré le ministre à l’antenne.

Le ministre de l’Agriculture contredit Macron

Cette annonce intervient deux jours après les déclarations du ministre de l’Agriculture, confirmant que la Bretagne ne bénéficierait pas de l’état de catastrophe naturelle. En déplacement le 3 novembre dans le Finistère pour constater les dégâts, Emmanuel Macron avait pourtant promis cette reconnaissance « partout où on pourra le faire. » Interrogé sur cet aspect, Christophe Béchu a déploré que « pour des raisons historiques, une tempête ne peut pas en métropole être une catastrophe naturelle alors qu'un cyclone en Outre-mer peut l'être ». Avant d'ajouert : « il faudra que cela change ».

Lors de sa visite dans la région, Marc Fesneau a cependant annoncé le déblocage d’un fonds de 80 millions d’euros pour aider les agriculteurs bretons, normands et des Hauts-de-France. En Bretagne, un élu avait chiffré à « plusieurs dizaines de millions d’euros » les dégâts chez les paysans.

France Assureurs avait posé le chiffre de 1,3 milliard d’euros de dégâts dans l’ensemble des territoires touchés par les vents violents. Une estimation qui ne prenait pas en compte les sinistres liés aux inondations dans les Hauts-de-France.