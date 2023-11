Ils protestaient « contre la censure et les pressions » de la direction de leur campus, orientées selon eux contre leur prise de position en faveur de la Palestine. Des étudiants qui bloquaient l’entrée de Sciences Po Menton depuis 6 heures du matin, ce jeudi, ont été délogés un peu avant 15 heures. Et « 66 procédures de verbalisations ont été établies », a fait savoir la préfecture des Alpes-Maritimes. Les élèves concernés ont écopé d’une amende de 38 euros pour leur participation à une manifestation non déclarée.

A 14h30, après avertissement, les forces de l'ordre ont débarrassé les obstacles que les étudiants de #SciencePo #Menton avaient placé. Ils protestent depuis 6 h du matin contre la « censure » de la direction sur les initiatives étudiantes concernant la Palestine pic.twitter.com/yGNIhRzqBT — Maxime Rovello (@maxime_rovello) November 16, 2023



« Les forces de l’ordre ont procédé dans le calme au dégagement des accès […] afin de permettre la continuité de l’enseignement », ont annoncé les services de l’Etat sur le réseau social X. Dans les faits, certains étudiants ont été évacués manu militari.

« Aucun propos tombant sous le coup de la loi »

Une centaine d’entre eux était réunie au plus fort de la mobilisation, devant des poubelles et des barrières entassées pour bloquer l’accès au campus. Ils expliquent que l’encadrement de l’établissement a reproché à certains d’entre eux leurs posts en soutien à la Palestine, publiés sur leurs réseaux sociaux personnels.

La préfecture prévenait dans la matinée qu'« aucun slogan antisémite ne [serait] toléré » lors de la mobilisation. Elle indiquait finalement qu'« aucun propos tombant sous le coup de la loi [n’avait] été relevé par les forces de l’ordre présentes sur place ».

Pour la direction de Sciences Po Menton, « pénaliser l’ensemble de la communauté du campus, pour des revendications autour desquelles les échanges sont quotidiens depuis plus d’un mois […], n’est pas un moyen d’action acceptable », a-t-elle réagi.