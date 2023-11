Le cannabis change de dimension. Les données les plus récentes révèlent une « hausse importante de la puissance » du cannabis avec des taux beaucoup plus élevés de THC, sa substance psychoactive, déclare Europol. Générant des profits estimés à 11,4 milliards d’euros par an, le trafic de cannabis en Europe représente le plus important marché de la drogue sur le continent, dépassant celui de la cocaïne, selon un rapport conjoint de l’office de police européen et de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT).

La puissance moyenne de l’herbe de cannabis a ainsi bondi de 57 % entre 2010 et 2021 alors que celle de la résine a flambé de près de 200 % pendant la même période, soulevant de « nouvelles inquiétudes sanitaires pour les consommateurs », note Europol, qui estime que plus de 22 millions de personnes ont consommé cette drogue l’an passé en Europe.

Plusieurs pays plaident pour la légalisation à des fins récréatives

Des gangs criminels impliqués dans le trafic de cannabis ont par ailleurs uni leurs forces pour « fournir des services allant de la production à la distribution », indique l’agence. Les méthodes pour acheminer le cannabis se sont aussi diversifiées avec des trafiquants utilisant désormais drones, hélicoptères ou navires semi-submersibles sans pilote.

La culture illégale de cette plante a par ailleurs eu un impact environnemental en raison de l’utilisation « importante » d’eau et de produits chimiques polluants, selon Europol. Un site de culture en intérieur de 500 plants de cannabis consommerait ainsi entre « 1,6 et 2 millions de litres d’eau par an », calcule Europol, soit quasiment autant qu’un bassin de piscine olympique (2,5 millions de litres).

Plusieurs pays européens, dont la République tchèque, l’Allemagne ou le Luxembourg, ont récemment plaidé pour la légalisation de l’utilisation du cannabis à des fins récréatives.