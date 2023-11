Il avait promis de revenir, c’est chose faite. Le ministre des Transports Clément Beaune était de retour à Nantes ce jeudi, un mois et demi après l’annulation de l’appel d’offres portant sur l’exploitation et le réaménagement de l’aéroport Nantes-Atlantique. Devant l’impatience des acteurs et élus locaux sur le très attendu projet de modernisation, depuis l’abandon du transfert à Notre-Dame-des-Landes en 2018, le ministre a affirmé tout mettre en œuvre pour qu’il « aboutisse le plus rapidement possible ».

De premières annonces ont été faites, ou en tout cas confirmées pour certaines. La plus forte concerne peut-être le couvre-feu, aujourd’hui mal respecté, qui sera appliqué « de manière plus stricte et plus forte », promet le ministre, condamnant la « pression » de plusieurs compagnies aériennes qui menacent carrément de quitter Nantes.

Le montant des amendes renforcé

Concrètement, le texte sera prochainement réécrit afin de le rendre « plus mordant et plus efficace ». S’il n’y a pas eu de consensus pour un élargissement des horaires (entre minuit et 6 heures actuellement), les amendes seront renforcées. En plus d’un montant revu à la hausse, « nous pourrons sanctionner en flagrant-délit les manquements, avec un avion qui ne pourra pas atterrir à Nantes en dehors des horaires », illustre le ministre, qui promet une évaluation fin 2024.

En parallèle, la priorité étant donnée à la « protection des populations », le montant des plafonds des indemnisations pour les riverains qui souhaitent effectuer des travaux d’insonorisation sera relevé de 25 %.

Des travaux d’urgence

Alors qu’un nouvel appel d’offres pour l'exploitation de l'aéroport sera lancé « avant la fin de l’année », Clément Beaune a indiqué que l’allongement de la piste, longtemps évoqué, ne fera plus partie du cahier des charges. « Il y aura aussi un moratoire jusqu’en 2027 sur les changements de trajectoires, et ce pour éviter les trop nombreux survols » de davantage d’habitants, confirme-t-il.

Les premiers travaux ne devraient toutefois ne pas attendre la désignation du nouveau concessionnaire de l'aéroport. « Nous avons demandé à l’actuel concessionnaire [Vinci] des travaux d’urgence, veut rassurer Clément Beaune, qui annonce la nomination prochaine d’un délégué ministériel chargé du dossier. Ils concernent les conditions d’accueil, les parkings… Il faut que tout ceci soit engagé le plus rapidement possible. »