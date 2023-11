Dans le Pas-de-Calais, la prudence reste de mise avec l’annonce de nouvelles pluies. La Première ministre, Élisabeth Borne, s’est rendue ce jeudi matin au chevet des sinistrés de Neuville-sous-Montreuil, une commune du Pas-de-Calais située à proximité de la Canche, un cours d’eau toujours en vigilance orange crue.

Dans cette commune de 650 habitants, Jacqueline Fievez vient chaque jour constater les dégâts dans sa maison après les inondations. « Dans la cuisine, il y avait à peu près 1,20 mètre et dans le jardin plus de deux mètres, j’ai dû évacuer le troisième jour », dit-elle, fataliste, pataugeant encore dans 80 centimètres d’eau.

Nouvelle dépression

« On est là dans l’urgence, mais évidemment qu’on sera là pour la remise en état », a promis la Première ministre, les pieds dans l’eau, avant d’être interpellée par un boulanger dont le commerce de la ville voisine de Montreuil-sur-Mer a été ravagé.

« Quelques jours après la visite du président de la République, j’ai tenu à venir à la rencontre des habitants, des services de secours et des élus qui sont sur le pont depuis plusieurs jours face à ces crues exceptionnelles, pour porter un message de solidarité et de soutien », a également déclaré Élisabeth Borne qui doit, dans la foulée, se rendre à Dunkerque, ville du ministre du logement Patrice Vergriete, pour y faire, justement, des annonces sur le logement.

Si l’accalmie, mercredi, a permis une décrue sur plusieurs bassins du département selon Vigicrues, l’inquiétude se renforce avec l’arrivée de la dépression, baptisée Frederico, qui circule, ce jeudi, « sur le nord du pays sur un axe Bretagne/Alsace ». Le retour des pluies « pourra occasionner de nouvelles hausses sur les tronçons en vigilance », avertit encore Vigicrues, indiquant que la Plaine de la Lys et la Canche étaient encore le théâtre de crues « très importantes ».

Environ 1.400 personnes évacuées

Après les collèges et lycées qui ont rouvert progressivement mercredi, la plupart des 1.290 écoles fermées depuis lundi doivent rouvrir, ce jeudi, a annoncé la préfecture. Néanmoins, 21 écoles ne seront pas en mesure d’accueillir des élèves et les transports scolaires restent très perturbés.

L’alimentation en eau potable connaît toujours des restrictions pour 7.200 personnes dans le secteur de Samer, une situation qui devrait perdurer jusqu’au milieu de la semaine prochaine, précise la même source, ajoutant que plus de 500 foyers sont privés d’électricité et plus de 4.000 abonnés privés de téléphones portables.

Pour la présidente départementale de la Croix-Rouge, Fabienne Berquier, « l’enjeu principal consiste maintenant à trouver des solutions durables de relogement aux sinistrés qui ne pourront pas rentrer chez eux », dans des maisons où il y a « de l’humidité jusqu’à 1,60 m, plus de chauffage ni d’électricité ». Depuis le 6 novembre, environ 1.400 personnes ont été évacuées à cause de ces crues, exceptionnelles par leur durée et leur intensité.