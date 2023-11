« C’est un plan d’investissement massif, historique et inédit », se réjouissent Clément Beaune, ministre des Transports, et Christelle Morançais, présidente de la région Pays-de-la-Loire. L’Etat et le conseil régional des Pays-de-la-Loire ont signé ce jeudi midi, à Nantes, un protocole d’accord d’investissement d’un montant total d’un milliard d’euros, portant sur le volet mobilité du contrant de plan Etat-région (CPER) 2023-2027. Le ferroviaire se taille la part du lion puisque la moitié des crédits seront consacrés au développement de l’offre de trains.

Il s’agira notamment de lancer « dès que possible » le projet de RER métropolitain dans l’agglomération nantaise. Celle-ci sera alors « l’une des toutes premières métropoles à bénéficier » de ce cadencement régulier souhaité par Emmanuel Macron et qui devrait se traduire par la garantie d’un « départ de train par demi-heure » dans chaque gare de l’étoile ferroviaire nantaise aux heures de pointe. Sur l’ensemble des Pays-de-la-Loire, le trafic des TER pourrait progresser de 67 % d’ici à 2030.

Le vélo et les routes ne sont pas oubliés

Toujours concernant les trains, il a aussi été annoncé « l’amélioration » de l’axe Nantes-Angers-Le Mans-Paris, des travaux sur la ligne Massy-Valenton actuellement génératrice de retards, la réouverture de la liaison Cholet-Les Herbiers avec une gare au Puy-du-Fou, ou la création d’une halte ferroviaire à Bouguenais afin de desservir l’aéroport Nantes-Atlantique.

Par ailleurs, l’accord signé ce jeudi entre la région Pays-de-la-Loire et l’Etat prévoit d’affecter 15 % des crédits au développement du vélo, notamment la création de « véloroutes », dans les cinq départements de la région. Il est aussi prévu de fluidifier des « axes routiers stratégiques », en particulier le périphérique nantais au niveau du pont de Bellevue.

« C’est l’aboutissement d’un long de travail et on peut être fier du résultat. Je n’aurai pas signé cet accord s’il n’était pas à la hauteur des rendez-vous », se félicite Christelle Morançais (divers droite). « Nous avons besoin d’un vrai partenariat entre l’Etat et les régions pour montrer qu’on est capable de changer la vie des gens. Et ce contrat, ce sera vraiment du concret, vraiment du changement », promet le ministre Clément Beaune. Ce contrat intervient dans un contexte particulier puisque le gouvernement était localement très critiqué pour n’avoir jamais compensé, contrairement à ses promesses, l’abandon en 2018 du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Clément Beaune fera connaître ce jeudi après-midi les intentions de l’Etat concernant le réaménagement de l’aéroport Nantes-Atlantique et la protection de l’agglomération contre les nuisances sonores. Le 2 octobre dernier, le ministre avait fait savoir que les travaux de modernisation de cet aéroport étaient repoussés d’au moins deux ans.