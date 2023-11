Quatre étudiant(e) s sur dix déclarent avoir été victimes d’au moins une situation de violence depuis un an dans le cadre de leurs études, d’un stage, d’un job étudiant ou de leur vie personnelle et familiale. C’est ce qui ressort de l’enquête concernant les violences sexuelles et sexistes réalisée par l’université de Nantes auprès de son public. Les résultats de ce travail mené entre janvier et mars 2023 viennent tout juste d’être dévoilés. Plus de 5.000 réponses exploitables, issues en grande majorité de femmes, ont été collectées.

Près d’un tiers des répondant(e) s (27 %) déclarent se sentir isolés durant leurs études, tandis qu’une petite partie (8 %) se sent en insécurité dans leur établissement. Dans le détail des violences sexuelles ou sexistes subies au cours des douze mois précédant l’enquête, 15 % confient avoir été suivis de manière insistante, 12 % disent avoir été victimes de propos ou gestes à caractère sexuel, 10 % rapportent avoir subi un attouchement sexuel et 8 % avoir reçu des moqueries, propos dégradants ou humiliants. Plus grave encore : 2 % des répondant(e) s ont été victimes de viol et de tentative de viol.

« Redoubler d’efforts pour éliminer ces comportements »

A chaque fois, les femmes et les personnes ayant déclaré une autre identité de genre sont plus exposées à ces situations, relève l’étude. La grande majorité des victimes ont signalé que des hommes en étaient les auteurs. Ces violences ont été commises dans tous types de lieux. « Les violences décrites dans les lieux d’études concernent majoritairement l’appropriation et la destruction de travaux personnels, les atteintes à la réputation, les mises à l’écart des activités étudiantes et l’exposition à des images à caractère pornographique », précise l’enquête.

« Ces chiffres, tristement conformes aux moyennes nationales soulignent l’impérieuse nécessité de sensibiliser toujours et encore à l’échelle de notre établissement aux dispositifs déjà existants, tout en nous incitant à redoubler d’efforts pour éliminer rapidement de nos campus ces comportements aux conséquences dévastatrices pour leurs victimes », commente Carine Bernault, présidente de Nantes Université.