Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’exécutif se succède dans le Pas-de-Calais. Après Emmanuel Macron mardi, c’est au tour d’Elisabeth Borne de venir au chevet des sinistrés du Pas-de-Calais. Après plus de dix jours d’intempéries exceptionnelles, la Première ministre, attendue à 8h30, doit rencontrer les forces de sécurité et de secours ainsi que des habitants de Montreuil-sur-Mer. Elle doit ensuite échanger avec les maires du territoire. Sur place, la population est toujours sur le qui-vive. Selon Météo-France, les pluies pourraient en effet reprendre ce jeudi avec l’arrivée d’une nouvelle dépression, baptisée Frederico. Le département est d’ailleurs toujours en toujours en vigilance orange crues, tout comme le Nord, la Charente-Maritime et la Vendée. Le Puy-de-Dôme est pour sa part en vigilance orange pour vent, avec des rafales attendues à plus de 100 km/h.

Les dirigeants des deux plus grandes puissances mondiales se reparlent. Joe Biden et Xi Jinping ont rétabli mercredi en Californie un dialogue qui était resté en souffrance pendant un an. Les deux hommes ont passé au total quatre heures ensemble, entre réunion, déjeuner de travail et même une courte promenade, de quoi offrir à la presse une image d’apaisement. Toutefois les présidents des Etats-Unis et de la Chine ont aussi acté des différends qui semblent insurmontables, en particulier sur Taïwan.

Alors que les craintes sont vives de voir le Proche-Orient s’embraser dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, la tension est encore montée d’un cran mercredi entre Recep Tayyip Erdogan et Benyamin Netanyahou. Dénonçant le coût en vies humaines des bombardements israéliens de la bande de Gaza pour combattre le Hamas, le président turc a en effet qualifié Israël d'« Etat terroriste ». « Nous maudissons le gouvernement israélien, mais nous n’oublions pas ceux qui soutiennent ouvertement ces massacres et ceux qui font tout leur possible afin de les légitimer », a-t-il ajouté en référence aux Etats-Unis et à d’autres pays occidentaux qui soutiennent l’Etat hébreu. A Gaza, « nous faisons face à un génocide », a-t-il enfin estimé. Le Premier ministre israélien a réagi le soir même à ces propos. Erdogan « qualifie Israël d’Etat terroriste mais soutient en réalité l’Etat terroriste du Hamas. Il a lui-même bombardé des villages turcs, à l’intérieur même des frontières turques. Nous n’accepterons pas de recevoir de remarques de sa part ».