Un phallus grossier mais aussi et surtout une croix gammée, bombés à la peinture noire. Ces tags injurieux et à connotation antisémite ont été tracés dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 novembre sur les murs du collège des Ponts-Jumeaux, à Toulouse. Les équipes du conseil départemental de Haute-Garonne, propriétaire du bâtiment, ont nettoyé ces inscriptions lundi matin.

Sébastien Vincini, le président de la collectivité a décidé de porter plainte. « Je suis profondément choqué et meurtri de constater la hausse des actes antisémites depuis plusieurs semaines, qui mettent en péril notre République, a-t-il réagi. Ces actes sont intolérables et indignes (…) L’école de la République doit rester un lieu de la tolérance, de l’acceptation de l’autre et du vivre-ensemble. »

Rassemblement contre l'antisémitisme à Toulouse: « Chacune de ces agressions est une insulte à nos valeurs ». La foule est nombreuse place du Capitole pic.twitter.com/cTJpKQDjEc — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) November 12, 2023

Dimanche, à Toulouse, 1.700 personnes selon la préfecture se sont massées sur la place du Capitole pour dire « Non à l’antisémitisme ».