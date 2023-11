L’inflation court toujours, notamment dans les prix de l’alimentaire. C’est pourquoi, après le début d’une polémique sur la fin programmée de la possibilité de payer en titres-restaurants les courses du quotidien, le gouvernement revient sur la décision. Après Olivia Grégoire qui a annoncé le prolongement du dispositif en 2024, Bruno Le Maire va plus loin et envisage, mercredi, sa pérennisation.

« Au-delà de la prolongation pour un an » de cette utilisation dérogatoire, annoncée mardi par le gouvernement, « je suis prêt à ce qu’on ouvre la discussion sur l’utilisation plus généralement de ces tickets pour acheter de la nourriture », a déclaré le ministre sur Europe 1 et CNews.

Colère des restaurateurs

Une idée lancée au risque de faire grincer des dents les restaurateurs, perdants dans cette affaire. « Un certain nombre de nos concitoyens sont en difficulté pour l’alimentation », souligne alors le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau sur France Info, rappelant que « sous la crise du Covid-19, nous avons beaucoup aidé les restaurateurs donc chacun doit faire sa part ».

Malgré un ralentissement de l’inflation sur les produits alimentaires en octobre, elle se situe néanmoins à 7,8 % sur un an. « L’inflation baisse fortement » et « nous sommes sortis de la crise inflationniste », a assuré mardi le ministre de l’Economie Bruno Le Maire devant la commission des Affaires économiques du Sénat. « Néanmoins l’augmentation des prix alimentaires reste très pénalisante pour des millions de nos compatriotes », a-t-il souligné.