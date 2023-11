Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La situation s’améliore très légèrement dans le Pas-de-Calais, même si le risque de nouvelles inondations est toujours présent, notamment près de Boulogne-sur-Mer. Placé en vigilance rouge crues mardi en fin d’après-midi, le département est repassé ce mercredi matin en vigilance orange, selon le dernier bulletin de Météo-France. Dans les Alpes, la Haute-Savoie est par contre en rouge en raison de possibles débordements dans le secteur de l’Arve, où des routes ont été fermées. Venu dans le Pas-de-Calais mardi à la rencontre de sinistrés, Emmanuel Macron a indiqué que « toutes les communes qui l’ont demandé », soit 214 dans le département et « une trentaine dans le Nord », seraient classées en catastrophe naturelle. Le chef de l’Etat a également annoncé le déblocage d’un « fonds de soutien » de 50 millions d’euros à destination des collectivités touchées. Un autre « fonds exceptionnel de soutien » pour les agriculteurs sera aussi lancé.

L’inquiétude grandit concernant le sort des milliers de civils qui s’entassent dans l’hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza. L’armée israélienne a annoncé tôt ce mercredi y mener une opération « ciblée et de précision contre le Hamas ». La raison ? Israël et les Etats-Unis considèrent ce lieu comme un site militaire stratégique du mouvement terroriste. Pour limiter les critiques, l’armée israélienne a également assuré disposer sur place « d’équipes médicales et de personnes parlant arabe qui ont été entraînées spécifiquement pour cet environnement sensible et complexe et ce dans le but qu’aucun tort ne soit causé aux civils utilisés par le Hamas comme boucliers humains ».

Signe d’un réchauffement entre Paris et Berne après les tensions sur les avions Rafale en 2022, Emmanuel Macron entame ce mercredi une visite d’Etat de deux jours en Suisse, avec la relation à l’Union européenne en point de mire dans un contexte où le gouvernement suisse se prépare à négocier une nouvelle fois avec la Commission européenne. Le président français aura droit aux égards réservés aux hôtes les plus importants, alors que ces visites françaises sont rares. Outre François Hollande en 2015, seuls Jacques Chirac en 1998, François Mitterrand en 1983 et Armand Fallières en 1910 avaient fait ce déplacement.