« On sera là. » Alors que le Pas-de-Calais était de nouveau placé, ce mardi, en vigilance orange « crue et pluie-inondation », le président de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu au chevet des habitants de Saint-Omer et de Blendecques. Dans ce secteur de l’ouest du Pas-de-Calais, les intempéries font des ravages depuis le 6 novembre dernier, les multiples crues de cours d’eau ayant succédé à la terrible tempête Ciaran. Aux particuliers désespérés, aux professionnels dépités et aux élus débordés, le chef de l’Etat a réaffirmé le « soutien de la Nation tout entière » et promis des aides par millions.

C’est en hélicoptère et accompagné de son épouse et, notamment, du ministre de l’Agriculture, qu’Emmanuel Macron a débarqué, peu avant midi, à Saint-Omer. Dans la salle des sports de la commune, le président de la République a salué le travail des secours, sur le pied de guerre depuis plus de huit jours, ainsi que celui des élus locaux tout aussi mobilisés. Mais le chef de l’Etat n’est pas venu qu’avec des poignées de mains, il a assuré les maires des 214 communes du département ayant sollicité leur classement en état de catastrophe naturelle que leur demandes seraient effectives « dès cet après-midi ».

Un fonds de 50 millions pour les collectivités

Un soulagement pour les habitants de ces communes qui pourront entamer rapidement les démarches auprès des assureurs pour obtenir une indemnisation. Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a ajouté que la région et le département prendraient en charge la « franchise catastrophe naturelle de 380 euros », pour que les habitants ne soient pas pénalisés par cette dépense. Au patron du département, Jean-Claude Leroy, qui déplorait un coût de reconstruction dépassant le budget annuel de certaines communes, Emmanuel Macron a promis « un fonds de soutien d’urgence de 50 millions d’euros pour les collectivités ». Le chef de l’Etat a précisé que ce fonds serait « évolutif en fonction de la situation » et qu’il allait servir à « faire face aux premières dépenses » engendrées par les intempéries.

A Blendecques, Emmanuel Macron est allé à la rencontre d’exploitants agricoles du marais de l’Audomarois, particulièrement impactés par la montée des eaux. « On sera là, et dans la durée », leur a-t-il dit. Le dispositif « calamité agricole » sera réactivé pour les exploitants des Hauts-de-France, de Normandie et de Bretagne, touchés par les dernières tempêtes. Ce dispositif sera par ailleurs complété par la mise en place « d’un fonds exceptionnel de soutien » afin d’accompagner les investissements des agriculteurs sinistrés.

Rassurés sur la remise en état de leurs outils de travail, les maraîchers du marais ont tout de même interpellé le chef de l’Etat sur l’avenir. « Il faut une vraie campagne de curage des cours d’eau », a insisté l’un d’eux. Une demande entendue par Emmanuel Macron, lequel a reconnu « que le système de curage et d’entretien des cours d’eau n’est plus adapté ». Le président à promis de « simplifier en profondeur » une réglementation « trop lourde » pour reprendre rapidement « le curage et limiter ce type de dégâts ». Le maire de Saint-Omer sera aussi en charge de mener une réflexion « pour améliorer les systèmes d’évacuation des cours d’eau vers la mer » ou tout autre système permettant « d’éviter l’effet cuvette ».

Le chef de l’Etat est parti, en même temps que la vigilance orange pluie était levée. En revanche, Météo-France maintient la vigilance orange crue pour la journée de mercredi dans le Pas-de-Calais et le Nord. De son côté, Vigicrues a rehaussé le niveau d’alerte pour la rivière Liane, de nouveau en rouge. « Le pic est prévu en fin d’après-midi à l’amont à Wirwignes, et dans la nuit de mardi à mercredi à l’aval à Isques », prévoit l’organisme. Vigicrues estime que cette nouvelle crue sera « similaire voire supérieure aux événements de la semaine passée ».