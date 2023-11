« C’était assez impressionnant », confie Maria, 17 ans. Vendredi dernier, au lycée La Martinière-Monplaisr (8e arrondissement de Lyon), les tirs de mortiers ont résonné. Maria, elle, a ce mardi d’abord décrit à 20 Minutes des incendies de poubelles puis des « feux d’artifice ». « Des tirs de mortiers au lycée ? Ce n’est pas la première fois que ça arrive, a assuré de son côté Shayma, croisée devant son lycée ce mardi en fin de matinée. Par contre, c’est la première fois qu’ils balancent des trucs à l’intérieur. » Pour ces deux amies, c’est « complètement bête » et « surtout inutile ». « S’il y a un souci, l’élève peut aller en parler à un quelqu’un. Ça ne sert à rien de mettre le feu ! », lancent-elles naturellement, alors que deux lycéens ont été arrêtés dans la foulée des événements.

Pour Mathis aussi, en deuxième année de classes prépa dans ce lycée, « ce n’est pas très malin » : « Si le mec a fait ça parce qu’il passait en conseil de discipline, il aura simplement réussi à se faire virer plus vite. » Siméo, également en prépa, confirme que de telles actions « arrivent régulièrement ». Arrivé l’année dernière de l’Ain, l’étudiant a été « un peu surpris ». Maintenant, il est « presque habitué ». « L’an dernier, il y a même eu des CRS qui sont venus », se rappelle-t-il. « Là, depuis ce qu’il s’est passé vendredi, on a le droit à des policiers à l’entrée du lycée tous les matins », constate Romain, 18 ans.

De nombreuses réactions de tous les bords politiques

Le rectorat de l’académie de Lyon confirme, en effet, que « l’Education nationale travaillait avec les forces de l’ordre et les collectivités pour renforcer la sécurisation et garantir la sécurité de tous ». Il atteste également que « le lycée est le lieu d’incidents réguliers depuis deux ans, notamment pendant les mouvements sociaux » tout en appuyant qu’ils ne sont pas « comparables à la situation de vendredi qui était exceptionnelle et grave ».

D’ailleurs, ils ne sont pas passés inaperçus. Relayés par de nombreux médias, ils ont fait l’objet de nombreuses réactions des personnalités politiques. Du maire EELV de Lyon Grégory Doucet en passant par le président LR de la région Laurent Wauquiez mais aussi la présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale Marine Le Pen… jusqu’au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Ce dernier a promis que « tous les moyens » seraient employés pour arrêter la dizaine de participants. Deux d’entre eux, arrêtés au moment des faits, ont été mis en examen. Et l’un des deux a été placé en détention provisoire lundi.

Moins « d’exploitation politicienne » et « plus de moyens »

L’intersyndicale du lycée La Martinière-Monplaisir a immédiatement dénoncé cette « exploitation politicienne » et a regretté que des élus aient utilisé ces événements sans « poser les vraies questions ». « Ils ne répondent que sur le thème de la sécurité et de l’ordre pour ne pas avoir respecté “l’école de la République”, affirme auprès de 20 Minutes Eric, professeur de physique chimie. Le fond du problème, c’est que nous sommes dans un lycée qui accueille 2.000 élèves, avec un internat, qu’il n’y a qu’une infirmière, il n’y a pas d’assistante sociale. Il nous faudrait davantage de surveillants, de conseillers d’éducation. Et là, dessus, il n’y a rien. Et ce, depuis quatre ans qu’on le réclame. »

Conscient que ces problématiques sont partagées avec de nombreux lycées, le professeur souligne que celles de La Martinière-Monplaisir se sont intensifiées lors du changement de sectorisation qui s’est fait de manière « brutale ». En 2018-2019, « plus de jeunes du 8e arrondissement » ont intégré l’établissement afin de « favoriser la mixité sociale », explique le rectorat. Mais par la suite, les « moyens humains » n’ont pas suivi.

Des recrutements en cours

« Nous ne sommes pas du tout contre la mixité, nous voulons simplement des moyens adaptés, reprend Eric. Il faut plus d’effectifs, de quoi réduire les classes de 35 à 25 mais aussi pour pouvoir prendre les élèves en petits effectifs et avoir du temps en individualité. » Il ajoute : « Avec plus d’adultes dans le lycée, nous pourrions faire face à l’évolution des élèves, de leur niveau, de leur état moral voire psychique. Mais pour ça, il faut un budget. Et l’Education nationale n’a pas l’air d’être une priorité quand on voit ce qui a été attribué à celui des armées. »

D’après l’intersyndicale de l’établissement, c’est de cette manière que « les épisodes de violences » pourront être enrayés tout en donnant « au plus grand nombre, le goût de l’étude et des espoirs dans l’avenir ». En attendant, le rectorat assure avoir « conscience de ces problématiques » et faire « le nécessaire pour les résoudre ». Des recrutements sont en cours mais n’ont pas encore abouti, a communiqué l’académie de Lyon.