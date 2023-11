Quatre mois après une première « alerte » de Christian Estrosi sur des « prières musulmanes » organisées « par des enfants de CM1 et CM2 » dans des écoles de Nice, des faits similaires ont concerné lundi deux élèves de CE2.

Leurs parents ont été convoqués par la municipalité et le rectorat. Ces derniers dénoncent de nouvelles « atteintes à la laïcité », contre lesquelles la mairie vient juste de lancer un nouveau « plan d’actions ».

Que s’est-il passé ?

Lundi soir, le maire de Nice Christian Estrosi et la rectrice de l’académie Natacha Chicot ont expliqué dans un communiqué avoir « été informés que deux enfants de CE2 avaient organisé une prière dans l’enceinte de leur école ». En l’occurrence celle de Saint-Sylvestre, au nord de la ville.

Les faits se sont déroulés « pendant le temps périscolaire de midi », à l’heure de la cantine, dans la cour de l’établissement, précise la municipalité à 20 Minutes. Les deux enfants, âgés de 8 ans, étaient à ce moment-là sous la responsabilité d’agents de mairie. Ce sont eux qui ont donné l’alerte.

Une double convocation des parents d’élèves

« Christian Estrosi a demandé à son adjoint délégué à l’éducation, Jean-Luc Gagliolo, et Natacha Chicot à la directrice de l’école, de convoquer et recevoir sans délai les parents des élèves concernés pour rappeler les principes fondamentaux de la laïcité », ont expliqué la mairie et l’académie lundi. L’élu les a rencontrés dans la soirée.

Puis, un autre entretien a eu lieu ce mardi matin avec la directrice de l’établissement et l’inspectrice de circonscription, indique le rectorat. « Et les parents ont bien compris que ce comportement était problématique », selon une source proche du dossier. « Ils nous ont expliqué que leurs enfants n’ont pas été élevés "comme ça" », a également précisé Jean-Luc Gagliolo dans les colonnes de Nice-Matin.

Quelles ont été les réactions ?

Dès lundi, Christian Estrosi et Natacha Chicot dénonçaient une nouvelle « atteinte à la laïcité » après des faits similaires survenus à la fin du printemps dernier. Ils concernaient alors « trois écoles » et des enfants de 8 et 9 ans, de classes de CM1 et de CM2. Des prières avaient été organisées « par une dizaine d’élèves » dans le premier établissement, par trois d’entre eux dans le deuxième et, dans le troisième, un seul enfant avait été « à l’initiative d’une minute de silence en effet organisée en hommage au prophète », avait détaillé la rectrice. L’école Saint-Sylvestre était déjà concernée.

« Le principe de laïcité est un principe de la République qui ne peut en aucun cas être contesté, ont réagi Christian Estrosi et Natacha Chicot, lundi, dans un communiqué commun. Il s’impose à tous, dans toutes nos écoles publiques, sur le temps de classe comme sur le temps périscolaire. Nous ne laisserons rien passer. Notre République laïque que nous défendons et en laquelle nous croyons est notre socle collectif. »

En juin, dans une autre déclaration avec le maire de Nice, le ministre de l’Education de l’époque, Pap Ndiaye, avait estimé que ces « atteintes très graves au principe de laïcité » étaient « intolérables » et devaient « faire l’objet d’une réponse ferme, collective et résolue ».

Un nouveau « plan laïcité » lancé notamment dans les écoles

Hasard du calendrier, le conseil municipal de Nice a adopté un nouveau « plan d’actions pour lutter contre les atteintes à la laïcité » la semaine dernière. Il s’applique dans plusieurs domaines, dont l’école. Il prévoit notamment d'« instaurer une procédure commune pour signaler les atteintes à la laïcité dans les services des collectivités ou lors de l’exercice d’une mission de service public, notamment auprès des établissements scolaires ».

La mise en place de « mesures à destination de la jeunesse niçoise » est également à l’ordre du jour « en renforçant les activités proposées aux élèves sur le temps méridien par des intervenants » sous la coordination d’un « référent laïcité ». La municipalité va également « proposer à l’Education Nationale la création et l’édition d’un livret laïcité pour les élèves des écoles niçoises ».