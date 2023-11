Des commerçants et des riverains à bout, et même un McDonald’s qui tire le rideau, découragé par l’insécurité régnant dans le secteur. Depuis deux ans, le quartier Jeanne-d’Arc, en plein centre de Toulouse, vit au rythme des incivilités et bagarres provoquées par une bande de jeunes trafiquants de drogue, mais aussi de cigarettes et de médicaments. Depuis l’électrochoc de la fermeture du fast-food, la police a intensifié ses opérations dans le secteur. Mais en ce début de semaine, elle sort les grands moyens.

Vols de drones entre 14 heures et 19 heures

« Compte tenu de la nécessité de prévenir les violences commises par les dealers ou les acheteurs sur les riverains, passants et clients », le préfet de Haute-Garonne, Pierre-André Durand, annonce avoir autorisé le recours à des drones pour surveiller ce tout petit périmètre.

« Les forces de sécurité pourront ainsi bénéficier d’une vision grand angle afin de pouvoir identifier et prévenir rapidement les troubles à l’ordre public, particulièrement les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, tout en limitant l’exposition des forces au sol », précise le représentant de l’Etat. Les drones, qui ont fait leur première sortie lundi, continueront à bourdonner ce mardi et ce mercredi de 14 heures à 19 heures.