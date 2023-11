C’est un palmarès où il ne vaut mieux pas apparaître. Même quand la célèbre et magnifique place des Vosges de Paris y est aussi, mais pour de mauvaises raisons donc. Lundi, l’association Paysage de France a dévoilé ses gagnants du prix de la France moche. Dans la catégorie « Tripotée d’enseignes, et sans concession », la commune de Chavelot, près d’Epinal (Vosges), a été distinguée. Enfin, sa zone commerciale du Pré-Doué où s’accumulent les concessionnaires automobiles avec leurs panneaux et drapeaux publicitaires.

« C’est une photo ancienne, puisque Mitsubishi a quitté la zone commerciale et leur totem a été enlevé », répond le maire Francis Allain auprès de Lorraine Actu. L’élu explique aussi qu’il ne peut pas vraiment lutter contre pollution visuelle. « Nous avons appliqué une politique précise avec une taxe locale sur la publicité extérieure. Soit les enseignes enlèvent leur publicité, soit elles paient. Dans le cas de Fiat, c’est une demande du constructeur d’afficher les drapeaux. D’autant qu’ils sont installés sur la concession, donc sur un terrain privé et pas sur l’espace public. Donc on ne peut pas empêcher Fiat de le faire. »

L’édile l’assure, « il fait bon vivre à Chavelot ! »