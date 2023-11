Inondations dans le Pas-de-Calais EN DIRECT : Le président Emmanuel Macron attendu dans la zone sinistrée…

10h28 : Appel à la solidarité pour les sinistrés

Un appel urgent a été lancé, ce mardi matin, par les sections locales des Restos du Cœur pour récolter nourriture et vêtements et faire appel aux bénévoles pour les distribuer. La distribution des vêtements et couvertures se fera essentiellement à partir du centre Restos du Cœur de Longuenesse, près de Saint-Omer qui sera ouvert tous les après-midi.