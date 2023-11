C’est une phrase qui ne passe pas. Un gendarme adjoint volontaire a été suspendu lundi en Martinique, après avoir tenu des propos « inacceptables » selon la préfecture, lors d’une altercation avec des militants indépendantistes dimanche.

Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, le militaire a déclaré « c’est grâce à nous que vous avez la CAF et le RSA », après avoir été invectivé par des militants indépendantistes, lors d’un rassemblement illégal sur un terrain agricole.

Un « mépris » condamné par le préfet

La préfecture de la Martinique a condamné lundi ces propos jugés « inacceptables » dans un communiqué. « Aucun territoire de la République ne peut faire l’objet d’un tel mépris », a précisé le préfet Jean-Christophe Bouvier, qui a demandé au commandant de la gendarmerie de la Martinique de « prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de ce militaire ».

Le général William Vaquette, commandant de la gendarmerie de Martinique, a également condamné ces propos et a confirmé que des sanctions avaient été prises. Le gendarme adjoint volontaire âgé de 24 ans, recruté il y a un an en Martinique après avoir effectué ses six semaines de formation réglementaire, a été suspendu de ses fonctions et sera renvoyé en France hexagonale, le temps de l’instruction du dossier disciplinaire, selon la gendarmerie.

« A ce stade, il est peu probable que son contrat de gendarme adjoint volontaire soit renouvelé », a précisé le général William Vaquette. Selon le patron de la gendarmerie de Martinique, c’est une mesure ferme, « car il faut sanctionner toutes les déviances individuelles pour protéger l’ensemble du corps de la gendarmerie ».