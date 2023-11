Le ministre de l’Education Gabriel Attal s’est alarmé lundi des résultats « inquiétants » en français et en mathématiques des évaluations nationales passées en classe de quatrième en septembre, promettant des « mesures fortes » sur le collège début décembre.

« En quatrième, on voit que durant le collège le niveau stagne, voire régresse, ce qui signifie que le collège ne parvient pas à réduire les écarts constatés à l’entrée en 6e. Le risque, si on ne fait rien, c’est que notre collège tombe en panne », a expliqué Gabriel Attal dans un entretien au Parisien.

Selon le ministre, qui s’est rendu dans un collège parisien jeudi dernier pour parler harcèlement scolaire, les résultats des élèves de 4e « ne sont pas satisfaisants et sont même plutôt inquiétants. Un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie ».

Trois fois plus d’élèves en difficulté en éducation prioritaire

Le ministère a rendu publics lundi soir les résultats des évaluations nationales, réalisées en septembre, qui portaient en CP, CE1, CM1, sixième et quatrième sur des compétences en français et en maths. Pour la première fois cette année, les élèves de 4e ont bénéficié d’une évaluation nationale commune à tous les collèges.

« Les premières analyses montrent des résultats contrastés selon les secteurs d’enseignement. Ainsi, des écarts importants sont observés entre les élèves scolarisés en éducation prioritaire et ceux du secteur public hors éducation prioritaire », écrit le ministère dans un communiqué.

« Par exemple en français, 14,2 % des élèves du secteur public hors éducation prioritaire se situent dans le groupe de performance le plus faible. C’est le cas de 38,6 % des élèves de REP+ et de 27,2 % des élèves de REP » (réseau d’éducation prioritaire), cite le ministère.

Les écarts sont aussi patents en fonction de la composition sociale des collèges, en particulier entre public et privé.

Des résultats « en progrès » en 6e

Selon le ministre, « il faut prendre des mesures fortes pour l’élévation du niveau au collège en français et maths » comme « des groupes de niveau en français et en mathématiques. La taille du groupe étant réduite pour les élèves les plus en difficulté ». Il promet « des mesures fortes début décembre sur le collège, pour une entrée en vigueur dès la rentrée prochaine ».

En 6e en revanche, Gabriel Attal se félicite de résultats qui « progressent », « notamment en lecture et écriture ». En 6e, « les résultats 2023 sont globalement stables en français par rapport à 2022, avec une hausse observée en REP+. Les résultats sont en hausse en mathématiques entre 2022 et 2023, en particulier en REP+ », précise le ministère.

Une des mesures phares du premier quinquennat fut de limiter à 12 élèves les classes de CP et CE1. Elle a débuté en 2017 dans les zones d’éducation prioritaires, avant d’être étendue à la grande section de maternelle. Attal s’est par ailleurs inquiété d’une « forme de stagnation en CP. C’est un point de préoccupation et il faut donc continuer à investir sur les petites classes », a-t-il souhaité.