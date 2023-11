Ils ont appris la nouvelle vendredi, par un bref courrier. A sa lecture, les élus de Carnac reconnaissent avoir été « un peu blasés ». Célèbre pour ses alignements de mégalithe, la commune balnéaire du Morbihan a été distinguée par Paysages de France dans son dernier « Prix de la France moche » pour un alignement de plots blanc postés devant les alignements de pierres. L’association engagée dans un combat « contre la laideur » se moquait de la commune, photo à l’appui, en évoquant « un bel alignement bien rectiligne, avec des menhirs parfaitement identiques, sans aucune végétation pour les dissimuler ».

La maison aux menhirs de Carnac est située au beau milieu des alignements de pierres, ici avant l'installation des plots. - Agence de l'Océan

Contactée par 20 Minutes, la commune littorale tient à préciser que cet aménagement critiqué par l’association « est temporaire » en attendant une réalisation permanente beaucoup plus soignée. La municipalité précise au passage que l’association Paysages de France n’est « pas tout à fait neutre » dans son palmarès, puisqu’elle a déposé un recours contentieux concernant l’affaire du Mr. Bricolage. En juin, l’association Sites et monuments avait dénoncé la destruction de plusieurs pierres ancestrales dans le but de construire un magasin de l’enseigne de bricolage. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lorient.

« Nous n’allions pas laisser cela comme ça »

Dans ce même billet, elle critiquait déjà les « 506 poteaux installés cet hiver » sur la célèbre route du Ménec et sa maison aux volets bleus. « C’est trop facile. C’est un aménagement temporaire qui a été réalisé dans le cadre d’un test pour faire passer cette route en sens unique. Nous avions besoin de vérifier que cela fonctionnait sur cet axe très emprunté. Vous imaginez bien que nous n’allions pas laisser cela comme ça », réagit la municipalité.

La commune, qui prépare actuellement sa candidature pour un classement au patrimoine mondial de l’Unesco, devra choisir dans les jours qui viennent le bureau d’études retenu pour mener à bien cet aménagement routier. La voie de circulation automobile supprimée sera transformée en voie cyclable. Une fillette âgée de 12 ans avait été tuée par un automobiliste sur cette route en 2021, incitant la municipalité à réaliser des aménagements. Le conducteur avait écopé de trois ans de prison en appel.