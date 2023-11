Dix jours que les habitants y écopent sans fin. Emmanuel et Brigitte Macron se rendront mardi dans le Pas-de-Calais « à la suite des intempéries exceptionnelles qui ont touché la région », a annoncé lundi l’Elysée.

Accompagné de son épouse, « le chef de l’État exprimera son soutien et celui de la Nation tout entière aux habitants touchés par les épisodes de crues successifs ainsi qu’à l’ensemble des forces de secours mobilisées », a ajouté la présidence, confirmant une information de RTL.

Une cellule de crise à Matignon

Parallèlement, Matignon a annoncé la convocation d’une cellule interministérielle de crise au sujet de ces inondations « pour coordonner l’ensemble des services de l’Etat ». Elle devait se réunir lundi en fin de journée, sous la houlette du directeur de cabinet d’Élisabeth Borne, la Première ministre étant en déplacement en Irlande.

Le Pas-de-Calais, qui a déjà subi la tempête Ciaran le 2 novembre, des crues record cinq jours plus tard et des précipitations intenses jeudi et vendredi, restera mardi en vigilance jaune pour pluie-inondation et vagues-submersion.