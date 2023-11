Achetez-vous des objets aux enchères ? Racontez-nous !

Les ventes aux enchères fascinent toujours un peu, et pour cause : les pièces mises à prix sont aussi rares que chères. Dernièrement, un menu d’un dîner du Titanic a été vendu pour la modique somme de 95.000 euros. Jeudi, une planche d’Astérix et une autre de Tintin seront mises aux enchères à la maison Daniel Maghen, à Paris. Le même jour, des guitares légendaires de Kurt Cobain et d’Eric Clapton seront proposées à Nashville, aux Etats-Unis.

Mais ce mode de vente ne concerne pas seulement les grosses pièces de collection : on peut aussi acheter des objets courants comme des dessins, des meubles, des bijoux, des biens immobiliers en plus ou moins bon état, etc. Les enchères sont ouvertes aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, si bien que tout le monde peut se prendre au jeu.

Et vous, avez-vous déjà acheté des choses aux enchères ? Y allez-vous avec un objectif bien précis ou par simple curiosité ? Quelle somme avez-vous déjà déboursée ? Vous fixez-vous des limites pour ne pas trop dépenser ? Y a-t-il un moment qui vous a particulièrement marqué lors d’une vente ? Qu’est-ce que vous rêveriez d’acheter ? Y a-t-il une pièce qui vous fait particulièrement envie ? Racontez-nous, vos réponses pourront servir à l’écriture d’un article. Merci.