Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

De nombreux Français ont voulu dimanche envoyé un signal clair vis-à-vis des actes hostiles contre les juifs, dans un contexte de guerre entre le Hamas et Israël. En présence d’une bonne partie de la classe politique, mais sans le chef de l’Etat ni LFI, plus de 100.000 personnes ont défilé à Paris et des dizaines de milliers d’autres partout en France pour la « grande marche » contre l’antisémitisme. Le ministère de l’Intérieur a ainsi totalisé 182.000 participants, dans plus de 70 villes. A Paris, un carré de personnalités politiques, dont les deux têtes du Parlement, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, à l’initiative de cette marche, Elisabeth Borne, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont pris la tête du cortège. Verts, PS et PCF ont eux choisi de s’afficher derrière une banderole commune « contre l’antisémitisme et tous les fauteurs de haine et de racisme » dans une démarche de « cordon républicain » face au RN, qui a défilé en queue de cortège.

Le Pas-de-Calais va garder ce lundi les pieds dans l’eau. Malgré 48 heures d’accalmie et la décrue progressive des cours d’eau, la situation est même toujours « préoccupante » avec la reprise des précipitations dans la soirée de dimanche. La préfecture a donc décidé de maintenir fermé jusqu’à mardi les crèches et établissements scolaires de 279 communes du département. Dans son bulletin de 6 heures ce matin, Météo-France a pour sa part choisi de maintenir quatre départements en vigilance orange aux crues : la Charente-Maritime, le Nord, le Pas-de-Calais et la Vendée.

Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse sont depuis dimanche soir les rois de la voile. A la barre du Maxi Banque Populaire, ils ont passé la ligne d’arrivée de la Transat Jacques-Vabre en grands vainqueurs, après 14 jours 10 heures 14 minutes et 50 secondes en mer. Partis du Havre, à 14.000 km de l’arrivée, Le Cléac'h, déjà vainqueur en monocoque du Vendée Globe en 2017, et son co-skipper sont arrivés à 18h19 heure en Martinique. L’Ultim de Banque Populaire (multicoque de 32 mètres de long) a parcouru 9.263 milles à la vitesse moyenne de 26,76 nœuds (50 km/h) pour succéder au Maxi Edmond de Rothschild, vainqueur en 2021.