Pour son retour sur l’antenne de France Inter dimanche soir, Guillaume Meurice n’a pas choisi la voie du rétropédalage. L’humoriste a en effet poursuivi dans « l’outrance », qu’il revendique, en s’en prenant au Hamas et au Premier ministre israélien dans son billet d’humeur.

Dans l’émission « Le Grand Dimanche soir » le 29 octobre, il avait suggéré pour Halloween un « déguisement Netanyahou », « sorte de nazi mais sans prépuce ». Son employeur l’a sanctionné d’un « avertissement ».

« On va faire un bon score Médiamétrie »

« Cette chronique, ouais, j’ai l’impression qu’elle est pas mal attendue. On va faire un bon score Médiamétrie, notamment je pense à la DRH de Radio France, qui doit être à l’écoute », a-t-il dit en introduction. Affirmant avoir reçu de nombreux soutiens, Guillaume Meurice a expliqué : « Je n’ai pas pu répondre à tout le monde. J’étais pas mal occupé. C’est mon point commun avec la Cisjordanie, d’ailleurs ».

« J’ai lu aussi les remarques constructives suite à cette histoire de Netanyahou, nazi, prépuce. On m’a dit : ouais, mais le Hamas, aussi, sont des nazis sans prépuce. Eh oui ! Eh oui, et j’ai jamais dit le contraire, je me demande même s’il y a pas un problème avec cette absence de prépuce. Ça les énerve en fait. Parce que ça gratte ? Je ne sais pas. Sans doute un facteur aggravant », a-t-il poursuivi.

Charline Vanhoenacker prend la défense de son chroniqueur

« Alors évidemment j’ai conscience que j’ai choqué beaucoup de gens en comparant un fasciste à un nazi », a lancé l’humoriste. « Dans un souci d’apaisement, je propose Netanyahou prix Nobel de la paix (…) Quand il aura construit un parking sur la bande de Gaza, il y aura la paix sur cette terre », a-t-il ironisé.

La présentatrice de l’émission, Charline Vanhoenacker a pris en introduction la défense de son chroniqueur, qui a reçu des menaces de mort. « Écoutez bien ce silence. C’est celui qui s’installe après les menaces et intimidations contre les humoristes », a-t-elle dit pour commenter l’absence du public habituellement présent lors de l’enregistrement.

« Si nous sommes là ce soir, c’est que nous avons surmonté nos divergences, et que nous avons confiance en Guillaume », a-t-elle poursuivi. « Réduire une blague à la lecture qu’en fait l’extrême droite, c’est un dangereux procès d’intention. Dangereux parce que certains (…) dessinent une cible sur le front des clowns », a affirmé la présentatrice.

Le retour de Guillaume Meurice coïncidait avec le jour de marches contre l’antisémitisme, à Paris et dans d’autres villes de France. Charline Vanhoenacker, a indiqué à l’antenne que deux reporters de France Inter avaient dû renoncer à suivre la manifestation parisienne pour raisons de sécurité. Ces faits « sont inadmissibles. La liberté d’informer doit être défendue envers et contre tout », a ajouté la directrice de France Inter, Adèle Van Reeth, sur X.