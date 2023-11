C’est parti pour le traditionnel récap des actualités du week-end ! Si vous avez préféré profiter du traditionnel (lui aussi) poulet rôti du dimanche en famille, nous, on est resté connecté ce dimanche pour vous livrer les 5 infos à retenir avant de démarrer une nouvelle semaine. Un résumé d’actualités 100 % sans sport assumé. Parce qu’un triplé de Mbappé pour le PSG, ça commence sérieusement à devenir « boring ». Et il n’y a pas que moi qui le dis.

1. Selon la police, 105.000 personnes ont manifesté contre l’antisémitisme à Paris

L’esplanade des Invalides, point de départ de la marche parisienne contre l’antisémitisme, était noire de monde, selon notre journaliste sur place. Beaucoup de manifestants portaient de petits drapeaux tricolores. Et de nombreuses personnalités politiques ont répondu présent, au premier rang desquelles les deux têtes du Parlement à l’initiative de cette marche, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, ainsi que la Première ministre Élisabeth Borne, les ex-présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Plus tôt dans la journée, d’autres rassemblements ont réuni 3.000 personnes à Lyon, autant à Nice, également quelques milliers à Strasbourg. Nous y étions.

2. L’ultradroite attaque à Lyon

Samedi soir, vers 19h10, plusieurs dizaines d’individus ont attaqué le local « La Maison des Passages », dans le Vieux Lyon, où se déroulait une conférence sur la Palestine à laquelle environ 140 personnes participaient. Trois personnes ont été blessées et un individu a été interpellé par la police. 20 Minutes fait le point sur les événements dans cet article.

3. Le Pas-de-Calais sous l’eau retient son souffle avant le retour de la pluie

Malgré 48 heures d’accalmie et la décrue progressive des cours d’eau, le Pas-de-Calais reste sur ses gardes dimanche avec le retour annoncé des intempéries qui font craindre un nouvel épisode difficile. Les établissements scolaires resteront fermés lundi et mardi dans 279 communes du Pas-de-Calais. Ces fermetures concernent les crèches (à l’exception des crèches hospitalières), les écoles maternelles, les écoles primaires, les collèges et les lycées.

4. Fusillade sur le parking d’un McDo à Marseille

Une femme et un homme ont été tués et trois personnes blessées par des tirs de kalach sur leur véhicule ce week-end à Marseille. Selon le procureur de Marseille, les trois hommes, dont le conducteur de 22 ans, étaient connus « défavorablement de la justice pour trafic de stupéfiants et violences dans la région toulonnaise ». Les deux femmes, dont la passagère de 25 ans, n’ont pour leur part aucun antécédent judiciaire. Le lien avec le trafic de drogue qui gangrène la deuxième ville de France n’est pour l’heure pas formellement établi.

5. En Islande, un volcan gronde et menace 4.000 habitants

Le compte à rebours a commencé pour les habitants de Grindavik. Des experts ont annoncé qu’un volcan devrait entrer en éruption d’ici quelques heures ou quelques jours, menaçant directement cette ville portuaire du sud-ouest de l’Islande. Toute la localité a été évacuée samedi. Le déplacement du magma sous la croûte terrestre a déjà provoqué des centaines de séismes dans la région. La station thermale géothermique Blue Lagoon, destination touristique populaire située aussi à proximité, a fermé temporairement par mesure de précaution.

