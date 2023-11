Dans son ancienne vie, elle pouvait carrément jeter sa chemise si jamais un bouton avait sauté. C’est dire si rien ne prédestinait Elodie Naïm, plus connue sous le pseudo de Dodynette, à exercer le drôle de métier d’influenceuse… couture. Pourtant, à l’approche de Noël et avec l’engouement que connaît le do it yourself depuis quelques années, la cheffe d’entreprise, qui vend également du matériel, ne sait plus où donner de la tête : « Il faut préparer les commandes, répondre aux commentaires, préparer le prochain live, égraine la mère de famille de 38 ans. Et surtout ne pas décevoir les "Dodynette addicts" car si j’en suis là, c’est en partie grâce à elles ! »

Il faut dire qu’en quelques années, une impressionnante communauté s’est créée autour de l’ancienne éducatrice de jeunes enfants, qui jongle désormais entre sa machine à coudre et son smartphone. Car si elle a longtemps été reléguée au rang de loisir de mamie, la couture vit une deuxième jeunesse jusqu’à conquérir les réseaux sociaux. Toutes plateformes confondues, Dodynette y est suivie par 300.000 abonnés, principalement des « femmes entre 30 et 50 ans » qui attendent avec impatience ses tutos et scrollent leur écran à la recherche de conseils. « Avec elle, ça devient hyper accessible, on apprend des techniques, c’est génial, assure une fan de 24 ans, qui ne rate aucune publication sur Instagram. C’est toujours très très bien expliqué. Du coup, on sait qu’on va y arriver. »

« Au confinement, ça a complètement explosé »

C’est en voulant confectionner un bavoir pour sa fille qu’Elodie, alors en congé maternité, découvre l’univers de la couture il y a dix ans. Poussée par ses proches, elle ouvre une page Facebook où elle poste ses premières créations pour enfant. Elle élargit sa gamme avec des accessoires, met en ligne ses patrons d’abord gratuitement, puis vend ses premiers kits…. « Jusqu’au confinement où ça a complètement explosé, rapporte la jeune femme, qui avait entre-temps quitté son travail pour monter sa propre affaire. Les gens avaient ressorti la machine pour coudre des masques et avaient envie d’aller plus loin. C’est là que j’ai commencé les lives, où l’on se retrouvait chaque soir pour coudre un peu. J’ai su fidéliser mon public qui a créé une vraie relation affective avec moi. »

Au-delà de son approche bienveillante et pédagogique, le succès de Dodynette semble aussi résider dans son style. Car si cette autodidacte vit aujourd’hui de son activité, et s’apprête à embaucher son mari comme premier employé, c’est qu’elle a su séduire ses clientes par ses créations. Des sacs pratiques et colorés qu’elle a elle-même imaginés et qu’il est possible de fabriquer soi-même en achetant des patrons ou des kits, comme cette banane devenu son modèle « iconique ». « Tous les deux mois, je sors une nouveauté : un modèle, un nouveau tissu, une option en plus… Les vraies addicts achètent tout et en 12 heures, c’est cousu !, observe Elodie Naïm, qui travaille depuis chez elle, en Essonne. J’ai déjà vendu des dizaines de milliers de gabarits à tel point que les abonnées se reconnaissent entre elles, grâce au sac qu’elles portent. »

Invitée sur de nombreux événements et salons, comme ce week-end à Créativa à Nantes, Dodynette a elle aussi dû prendre l’habitude d’être saluée ou prise en photo par des fans, certaines visiblement très émues. « On me reconnaît parfois dans la rue, la dernière fois c’était dans les toilettes d’une pizzeria, sourit-elle. Ça fait bizarre mais aussi plaisir, surtout quand on me dit : "Merci, grâce à vous j’ai réussi". »