Samedi soir, vers 19h10, plusieurs dizaines d’individus ont attaqué le local « La Maison des Passages », dans le Vieux Lyon, où se déroulait une conférence sur la Palestine à laquelle environ 140 personnes participaient. Trois personnes ont été blessées et un individu a été interpellé par la police. 20 Minutes fait le point sur les événements.

Une conférence prévue « depuis un moment »

Samedi, à 18 heures, le collectif 69 de soutien au peuple Palestinien organisait une conférence, « prévue depuis un moment », à La maison des passages, un local associatif du Vieux Lyon. Christophe Orberlin, un chirurgien qui a déjà effectué plusieurs missions à Gaza, était notamment invité à partager son vécu sur place. « C’est un hasard du calendrier que ce soit tombé le même jour qu’une marche contre l’extrême-droite », a indiqué, auprès de 20 Minutes, le secrétaire de ce collectif créé il y a plus de vingt ans.

D’après les organisateurs, la salle était « pleine à craquer » avec la présence d’environ 140 personnes, « surtout des familles, des femmes et des personnes âgées ». « Les prises de paroles ont débuté vers 18h35, poursuit le membre du collectif. Vers 19 heures, le service d’ordre a commencé à identifier des petits groupes qui tournaient autour du local. » Dix minutes plus tard, « la première attaque » a eu lieu. « Les bénévoles sont entrés pour barricader les lieux. Il y a eu des tirs de mortiers, des coups de barres de fer et toutes sortes d’armes non létales sur la porte, pendant de nombreuses longues minutes », raconte le secrétaire.

« Ça faisait très peur »

De l’autre côté de la porte, les organisateurs de l’événement n’ont aucun doute sur l’identité des agresseurs au vu des insultes scandées. Sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, la cinquantaine d’individus, cagoulés et habillés en noir, défile en hurlant « la rue, la France, nous appartient ». Le groupe informel « Guignol Squad » a par ailleurs revendiqué cette action sur un groupe de discussion Telegram.

« Ils n’arrêtaient pas de nous insulter et de taper contre la porte, confie Sony, un étudiant qui venait assister à la conférence par curiosité. Ils essayaient de casser les vitres. On a vu des tirs de feu d’artifice. Ça faisait très peur. » Des chaises et des tables ont été installées au niveau des vitres « comme bouclier ». Trois personnes ont été blessées à cause de bris de verres. Sony, encore très ému d’avoir vécu ses événements, explique qu’autour de lui, des enfants pleuraient.

Et la police dans tout ça ?

Selon les organisateurs et les témoins de la scène, la police a été appelée « dès les premières attaques », autour de 19h10. « On a eu quelqu’un au téléphone vers 19h18, assure le secrétaire du collectif. On a eu le temps de subir une deuxième charge après un moment de calme. Ces individus sont d’ailleurs partis d’eux-mêmes, avant l’arrivée des policiers. »

Une version que conteste la préfecture du Rhône qui assure que ses agents sont intervenus en « treize minutes après le premier appel au 17 ». Ils seraient donc arrivés à 19h28. « Une fois sur place, les policiers ont été confrontés à des personnes choquées, dans une ambiance très tendue et ont dû calmer ces individus pour essayer de comprendre la situation », expliquent les services de l’Etat. Des membres du collectif ont été menottés pendant quarante-cinq minutes. La préfecture indique qu’une personne « identifiée comme appartenant à un groupuscule d’ultradroite » a été interpellée à proximité des lieux, alors qu’elle prenait la fuite. Sollicité à ce sujet, le parquet de Lyon a précisé que l’individu se trouvait « toujours en garde à vue ». Elle a d'ailleurs été prolongée dimanche soir.

Une enquête a été ouverte pour « violences aggravées, dégradations en réunion, participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations », a ajouté le parquet. Elle a été confiée à la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP). « Les investigations se poursuivent actuellement », a-t-il conclu.

Des violences choquantes pour les participants

Les organisateurs « déplorent » l’attitude des forces de l’ordre à leur arrivée. « Ils sont arrivés trop tard et en plus, ils ont proféré des insultes racistes à certaines personnes du collectif », ajoute le secrétaire. Il dénonce « une double agression » alors que c’étaient les participants les « victimes ». « On regrette que le Vieux Lyon continue de vivre sous cette impunité pour l’extrême-droite, c’est très inquiétant », lance-t-il. Le collectif a déposé plainte ce dimanche matin.

Au lendemain de ces événements, Sony ne cesse de se demander : « Et s’ils avaient réussi à entrer, qu’est-ce qu’il se serait passé ? Il y aurait eu des blessés, des morts ? Comment les enfants présents, traumatisés, vont-ils être impactés par cette agression ultraviolente ? Les auteurs de ces actes, eux, sont rentrés tranquillement chez eux et ils recommenceront. » Il espère que ces groupuscules soient « réellement sanctionnés », notamment « en commençant par leur dissolution et la fermeture de leurs locaux ».

Dans une publication ce dimanche matin sur X (ex-Twitter), le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a assuré, en condamnant les « violences commises par l’ultradroite », que « d’importants moyens » étaient mobilisés pour « interpeller les auteurs » et qu’une enquête était en cours. « Nous en tirerons les conséquences pour les structures incriminées », a-t-il conclu.