Depuis plus d’un an, Booba luttait contre les « influvoleurs », des influenceurs accusés de promotions douteuses, voire d’arnaques. Comme pour montrer l’exemple, le célèbre rappeur du 92, a annoncé ce jeudi la création de sa propre agence de talents, qu’il souhaite plus « vertueuse ».

Nommée « Starting Blok » ou « SBK » version raccourcie, l’agence doit représenter « des talents urbains », issus « du stand up, des sports urbains, du graff, de la mode, du cinéma » « tous réunis autour d’une charte éthique ». Le but : « promouvoir, accompagner » et « développer la carrière de talents en construisant leur image et en optimisant leurs projets ». L’agence gérera également des partenariats entre des influenceurs et des marques, sur des « opérations d’influence responsables et créatives », assurent ses fondateurs.

Une charte éthique

Dans leur communiqué, les fondateurs de l’agence ont fait savoir qu’ils avaient créé leur propre charte éthique « à laquelle les talents et les partenaires adhèrent ». L’entreprise n’a pour le moment pas encore annoncé les noms des premiers influenceurs qu’elle représentera.

Depuis l’été 2022, Booba mène une guerre numérique sans relâche contre les dérives des influenceurs avec pour cible principale Magali Berdah, fondatrice de l’agence d’influence Shauna Events. Une enquête a été ouverte contre Shauna Events, fin 2022, pour « pratiques commerciales trompeuses ». De son côté, la cheffe d’entreprise dénonce le cyberharcèlement dont elle se dit victime. Ce dernier a d’ailleurs été mis en examen pour « harcèlement », début octobre.