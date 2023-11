Marche contre l’antisémitisme : 182.000 personnes dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur...

17h41 : « Je ne suis pas Juive mais je me sens Juive quand les Juifs sont attaqués, et je me sens Palestinienne quand les Palestiniens sont malmenés »

« On est tous des humains. Je ne suis pas Juive mais je me sens Juive quand les Juifs sont attaqués, et je me sens Palestinienne quand les Palestiniens sont malmenés. Je trouve que notre humanité doit dépasser ces identités-là. Il y a énormément d’Israéliens qui ont dénoncé la politique de Netanyahou, on ne peut pas assimiler une communauté à une politique de la même manière que si, demain, l’extrême droite, ou l’extrême gauche d’ailleurs, venaient à passer, on ne voudrait nous en tant que Français être assimilés à la politique du pays. Je suis prof de yoga et je pense que c’est fondamental d’être pour ce qui nous unit. Je suis pour la paix et pour la vie, je n’ai qu’un parti et c’est celui-là. Sur ma pancarte [planté en haut de son parapluie replié], j’ai mis du bleu pour Israël mais du vert aussi pour évoquer les pays de confession musulmane » dit Sylvia à notre journaliste Hélène Ménal, au rassemblement place du Capitole.