L’Association des maires de France (AMF) a appelé ce jeudi à des rassemblements contre l’antisémitisme « devant chaque préfecture de département » dimanche après-midi, en même temps que la « marche civique » prévue à Paris. Ces rassemblements doivent « permettre à tous les Français qui [le] souhaitent [de] s’associer à cette initiative partout en France », indique l’AMF dans un communiqué, précisant que la démarche se fait « en accord avec Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ».

Les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale ont en effet appelé à une « grande marche civique » face à l’explosion sans précédent des actes antisémites – plus de 1.000 en un mois – depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas.

« C’est l’unité même de notre Nation qui est en cause et que tous les citoyens doivent défendre », affirme l’AMF, qui appelle donc « à un rassemblement devant chaque préfecture de département » dimanche à 15 heures. Sauf en Ile-de-France, où elle exhorte « à participer massivement à la marche » organisée à la même heure dans la capitale.