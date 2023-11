Une nouvelle campagne nationale destinée à sensibiliser contre le harcèlement scolaire, et un message répété par Élisabeth Borne, en visite ce jeudi au collège parisien Claude Debussy, avec le ministre de l’Education nationale Gabriel Attal et la première dame Brigitte Macron : « Ne minimisons pas ce que vivent les enfants ».

« On a vraiment besoin d’un sursaut collectif sur ce sujet. On le voit, il y a encore trop d’adultes qui ne sont pas conscients de l’ampleur, de l’impact du harcèlement sur nos jeunes », a souligné la Première ministre. Les adultes doivent « écouter, agir, ne pas minimiser » le harcèlement, tandis que pour les jeunes, « c’est oser parler », a-t-elle complété. L’an dernier, la campagne s’adressait davantage aux élèves avec cette question : « Et si l’autre c’était toi ? ».

Les réseaux sociaux veulent se mobiliser sur le harcèlement scolaire

La cheffe du gouvernement avait dévoilé fin septembre un plan interministériel contre le harcèlement, promettant une « mobilisation générale », avec désormais un numéro unique d’appel, le 3018. Au collège Debussy, Élisabeth Borne a assisté à la distribution à des élèves de sixième d’un questionnaire d’auto-évaluation, mis en place depuis la rentrée, pour « faire émerger » des situations de harcèlement, mais aussi « avoir des données actualisées », a expliqué Gabriel Attal.

Entre 800.000 à 1 million de jeunes sont harcelés chaque année, mais les chiffres datent de 2011. Deux heures sur le temps scolaire seront consacrées à ce questionnaire entre ce jeudi et le 15 novembre.

Elle a ensuite échangé avec 86 « ambassadeurs » anti-harcèlement et les équipes pédagogiques du dispositif « pHARe » de lutte contre ce fléau, devenu obligatoire dans chaque établissement scolaire. Une élève se plaint d’avoir été mal reçue par une enseignante. « C’est pour ça que c’est important aussi de former » au harcèlement, a répondu Élisabeth Borne.

Pour lutter contre le cyberharcèlement, les plateformes TikTok et Instagram ont par ailleurs annoncé jeudi qu’elles aideraient leurs utilisateurs victimes ou témoins à appeler le 3018 avec un bouton d’appel dédié qui permettra de joindre directement les écoutants.