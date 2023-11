Le débat a refait surface après les violences urbaines consécutives à la mort de Nahel à Nanterre, fin juin. Un émeutier condamné avait alors vu sa famille être expulsée de son HLM. Depuis, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a redit sa volonté de généraliser ce dispositif pour tout auteur de dégradations.

Le cas pourrait bientôt se présenter à Illkirch-Graffenstaden. Cette ville plutôt tranquille collée à Strasbourg a connu une nuit d’Halloween légèrement agitée. « Il y a eu quelques pétards au début et après, on a pu limiter les dégradations. Mais on a quand même été appelés pour une voiture incendiée », relate le maire, Thibaud Phillips, qui était à bord d’un des véhicules de la police ce soir-là.

Il a pu assister à l’interpellation de trois jeunes garçons qui pourraient être à l’origine de l’incident. « Un témoin les a formellement identifiés et ils ont été mis en garde à vue », insiste l’élu Les Républicains (LR). « Ils sont âgés de 13, 14 et 16 ans. Un réside à Strasbourg, deux à Illkirch. » Dans des logements sociaux gérés par Habitat de l’Ill.

« Pour le Strasbourgeois, j’ai envoyé un courrier à la maire (Jeanne Barseghian), que j’encourage à agir. Mais pour les deux autres, j’ai sollicité Habitat de l’Ill afin que des demandes de ruptures de baux des familles soient engagées. Maintenant, c’est au bailleur social de saisir le juge civil qui est compétent », ajoute encore l’édile, convaincu de sa démarche. « Les habitants en ont marre qu’une minorité vienne troubler la quiétude d’un quartier. Il faut faire quelque chose après de nombreuses années de laxisme. C’est aux familles d’exercer leur responsabilité parentale. »

Mais ces expulsions ne sont-elles pas des solutions extrêmes ? « C’est une réponse qui vient après une situation devenue extrême aussi », rétorque Thibaud Philipps, qui avait déjà détonné l’an passé en refusant de célébrer un mariage dont le cortège avait dégénéré. « Il faut une prise de conscience, et ça ne passera que par ce type de décision. Peut-être que la procédure prendra du temps, mais il faut bien la déclencher un jour. »

Pas sûr qu’elle le soit déjà… Joint par 20 Minutes, Habitat de l’Ill indique « ne pas communiquer sur cette affaire », par « manque d’éléments ».