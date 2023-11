Il leur faudra des semaines, voire des mois, pour réparer. Dans le nord Finistère, les agriculteurs ont subi de lourds dégâts suite au passage des tempêtes Ciaran et Domingos. Dans ce secteur où le maraîchage est particulièrement présent, les vents violents, qui ont soufflé jusqu’à 200 km/h, ont ravagé les serres horticoles. Les tunnels de plastique ont été lacérés par les rafales. Les structures en verre n’ont pas mieux résisté, tombant à terre sous la force des bourrasques.

En visite dans le secteur mercredi, le vice-président de la région Bretagne délégué à l’Agriculture a été saisi par le décor apocalyptique de certaines exploitations. « J’ai vu des choses que je ne pensais jamais voir. J’ai vu des serres absolument ravagées, des outils de travail réduits à néant. Ceux qui sont touchés sont en plein désarroi », témoigne Arnaud Lécuyer. L’élu estime que le montant des dégâts liés à la tempête Ciaran se chiffre déjà à « plusieurs dizaines de millions d’euros » rien que chez les agriculteurs de la région. Le président Emmanuel Macron s’était rendu dans le secteur le 3 novembre pour témoigner de la volonté de l’Etat de « rétablir au plus vite la vie normale ».

Mercredi, le conseil régional a annoncé une aide immédiate d’un million d’euros « avant la fin de l’année ». Sous forme d’un appel à projets, cette enveloppe s’adresse avant tout aux professionnels cultivant sous serre tunnel ou chapelle. Souvent fragiles, ces structures ne sont pas couvertes par les assurances. Le prix de ces serres peut pourtant se révéler conséquent et grimper jusqu’à 8.000 euros l’unité pour les plus grandes.

Une urgence à réparer ou remplacer

Au-delà du désarroi causé par la perte des cultures d’hiver, s’ajoute l’urgence de devoir réparer ou remplacer les structures endommagées. « Si dans trois semaines, on n’a pas remonté la totalité de nos tunnels, il n’y aura pas de production au printemps », prévient Sandrine Gawron, maraîchère bio à Plougastel-Daoulas. Sans ses petits pois, ses pommes de terre nouvelles, ses radis, ses salades ou ses carottes, la maraîchère bretonne perdrait 50 % de son chiffre d’affaires. « On n’a pas d’avance de trésorerie. On ne peut pas se permettre d’avoir une année blanche », prévient-elle, en demandant l’aide urgente de l’État.

Des jeunes de l’EPIDE, Établissement Par l’Insertion et l’Emploi sont présents sur une exploitation pour aider des agriculteurs à déconstruire leurs serres détruites par la tempête Ciaran.

Des jeunes de l'EPIDE, Établissement Par l'Insertion et l'Emploi sont présents sur une exploitation pour aider des agriculteurs à déconstruire leurs serres détruites par la tempête Ciaran.

Bravo à eux et aux équipes pédagogiques qui les accompagnent pour cet élan de solidarité. pic.twitter.com/axkrui0SjT — Chappé Fanny (@fannychappe) November 9, 2023



Interrogé par la députée du Finistère Mélanie Thomin (Nupes), le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a annoncé que le comité catastrophe naturelle se réunira le 14 novembre et qu’un décret « sera pris dans les jours qui suivront. »