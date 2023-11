« Oh, mais elles sont bizarres les questions », glousse un garçon. A l’école primaire du Coudray à Nantes, c’est une feuille un peu particulière qui vient d’être distribuée aux 24 élèves de CM2 ce jeudi matin. D’abord, parce qu’il ne s’agit pas d’un contrôle, mais aussi car il ne faut pas écrire son nom dessus. En plus, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et on n’est même pas obligé de le faire… « Allez, qui lit à haute voix la première question ? », demande l'institutrice. Plusieurs doigts se lèvent déjà. « As-tu peur d’aller à l’école à cause d’un ou plusieurs élèves ? », articule une petite voix.

Adressé à tous les élèves de France à partir du CE2, un questionnaire d’auto-évaluation anonyme sur le harcèlement scolaire débarque cette année dans les écoles, collèges et lycées, à partir de ce jeudi. Un moyen de « prendre la température », de « détecter le phénomène, le contenir s’il le faut, et se mobiliser collectivement », explique Dominique Malroux, directeur académique des services de l’Éducation nationale de Loire-Atlantique, qui a fait le déplacement à l’occasion de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire, « priorité » affichée du gouvernement.

« Ça peut être quoi, se faire embêter aux toilettes ? »

Même si la trentaine de questions, écrite par des pédopsychiatres, a été adaptée pour chaque classe d’âge, pas évident de comprendre et de parler de tout ça quand on a 9 ans. Mais les élèves, motivés, suivent le rythme. « Agressif, tout le monde sait ce que ça veut dire ? », questionne l’enseignante, qui en profite pour revoir la notion de synonyme. « Ça peut être quoi, se faire embêter aux toilettes ? », demande-t-elle aussi, en référence à une autre question. « C’est quand quelqu’un tape fort sur la porte, ou essaye d’ouvrir pendant qu’on y est », répond illico une petite fille.

« T’a-t-on déjà donné un surnom méchant ? », « As-tu déjà été mis à l’écart à la récré ? », « As-tu mal au ventre ou à la tête à cause de ce que tu vis à l’école ? »… Toutes les potentielles situations de harcèlement au domicile, à l’école, ou sur Internet sont listées. La notion de consentement est aussi abordée. Un outil en plus pour « libérer la parole » dans cette classe où ces enfants, qui semblent déjà plutôt à l’aise pour s’exprimer sur le sujet à haute voix, peuvent s'interroger quelques instants sur leur situation personnelle. « Si on a un peu peur, on coche quoi ? », demande une fillette, qui hésite devant cette grille qui va de 1 (jamais) à 4 (très souvent).

« Les victimes peuvent s’assassiner ! »

En début de séance, une bande dessinée et une liste de mots de vocabulaire ont suffi pour lancer le débat. « Etre harcelé, c’est quand on est embêté pendant longtemps et que ça ne s’arrête jamais, raconte une petite fille. Si on n’en parle pas, on sera tout seul et encore plus triste. » « En plus, les victimes peuvent s’assassiner ! », lance l’un de ses camarades, qui voulait évidemment parler de l'épineuse notion de suicide. « C’est un peu comme la dépression, répond un autre. Quand tu te dis, "à quoi bon vivre". »

Alors que le gouvernement a demandé que deux heures soient banalisées dans chaque classe pour cette sensibilisation, les CM2 du Coudray semblaient ensuite ravis de « maltraiter des pommes ». Objectif : mieux appréhender la notion de séquelles, ces traces qui peuvent apparaître voir grossir après avoir reçu des coups. Les professeurs auront, eux, à décortiquer les réponses des élèves selon une méthodologie « encore à définir »... même si l'on sait déjà que le caractère anonyme ne permettra pas de déceler des situations particulières.

« Ce n’est pas l’objectif, c’est un révélateur, justifie Dominique Malroux. Et pour certains élèves, ce sera peut-être un premier pas. » Le ministère, qui collectera une partie des réponses, espère de son côté obtenir « une vision plus claire et plus actualisée sur le phénomène du harcèlement au niveau national ». Les questionnaires seront distribués dans tous les établissements français d'ici au mercredi 15 novembre.