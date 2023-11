Les menaces et évacuations se multiplient cette semaine dans les lycées de la région de Grenoble. En deux jours, au moins vingt-six alertes à la bombe ont été relevées. Seize établissements mercredi et dix mardi ont dû être évacués après la réception d’e-mails menaçants, pour certains plusieurs fois dans la même journée, a indiqué le rectorat de l’académie de Grenoble.

Un adolescent de 14 ans a été interpellé et placé en garde à vue mardi par les gendarmes après des appels menaçants à son lycée au sud de la ville. Repéré par sa ligne téléphonique, « le mineur a reconnu les faits […] sans pour autant les expliquer », explique le parquet dans un communiqué, ajoutant que l’adolescent avait fait l’objet d'« une mesure éducative judiciaire provisoire comprenant un suivi par un éducateur » jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants le 9 janvier prochain. Les auteurs des autres alertes restent pour l’heure inconnus.

« 99 % c’est rien… mais le problème c’est le 1 % »

Les alertes à la bombe infondées foisonnent depuis septembre dans l’ensemble du pays, mais rarement avec une telle intensité, qui perturbe les cours dans toute l’agglomération grenobloise.

« Il y a parmi les enseignants à la fois un ras-le-bol de ces messages dont on sait pertinemment que c’est bidon […] et une prise au sérieux de la menace » avec son lot d’inquiétudes, observe François Lecointe, secrétaire général Snes-FSU de Grenoble.

Au lycée André Argouges, 1.800 élèves, Alexis Reynaud, professeur de mathématiques s’interroge après quatre évacuations depuis mi-octobre : « devoir évacuer alors qu’on sait qu’à 99 % c’est rien… mais le problème c’est le 1 % ». Même les élèves qui trouvaient cela « marrant la première fois, en ont un peu ras le bol », constate-t-il.

Des procédures d’intervention raccourcies

Pour minimiser les perturbations, les procédures d’intervention ont été raccourcies, pour durer au maximum une heure trente. « On évacue, on garde les élèves à proximité », au lieu de les renvoyer chez eux et « la levée de doute est faite d’autant plus rapidement » que les différents acteurs ont gagné « en réactivité » au fil des signalements, affirme le rectorat.

Dans un communiqué diffusé mercredi avec le parquet de Grenoble, la préfecture rappelle que « tous les appels à la bombe font l’objet d’enquêtes systématiques » et que les auteurs « majeurs ou mineurs » seront poursuivis. Ils sont « en cours d’identification ». Depuis octobre, « trois salves » de menaces ont été observées, « essentiellement des mails qui pour la plupart ont la même teneur », dit-on au rectorat, sans précision sur leur contenu. Le syndicat Snes-FSU évoque des « mails type » parlant de l’abaya ou du soutien de la France à Israël.