Un centre de formation de pilotes de bombardiers d’eau va s’installer à Nîmes. L’agglomération et la société canadienne Conair, qui gérera ces installations, en ont fait l’annonce, dans la préfecture du Gard. Ce « centre international d’excellence pour la formation des pilotes de bombardiers d’eau » s’établira dans l’enceinte de l’aéroport de Nîmes Grande Provence Méditerranée.

Doté d’un budget initial allant « jusqu’à 35 millions d’euros », il aura vocation à former des pilotes français et européens. Il « sera équipé de deux simulateurs de vol » classiques, reproduisant des conditions réelles, ainsi que de quatre simulateurs tactiques immersifs pour former à la lutte aérienne contre les incendies de forêt dans des conditions réalistes.

Hausse des moyens pour la lutte contre les incendies

Conair est spécialisé dans l’exploitation et la modernisation des avions de lutte contre les incendies et loue une importante flotte d’avions bombardiers d’eau. Nîmes, de son côté, accueille déjà une base de la Sécurité civile.

Les incendies de forêt ont relativement épargné la France pendant l’été 2023. Début octobre, les autorités avaient recensé 14.558 hectares brûlés depuis le début de l’année contre 72.000 un an plus tôt. La région est néanmoins très vulnérable aux incendies de forêts. Après les brasiers de 2022, le président Emmanuel Macron avait annoncé une « stratégie nouvelle », avec des moyens supplémentaires. La flotte d’appareils spécialisés est ainsi passée de 38 à 47 en un an.