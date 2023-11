Elle en a essuyé des tempêtes, perchée seule en haut de son phare pour veiller sur les marins. Quelques jours seulement après le passage de Ciaran, Marie-Paule Le Guen s’est éteinte à l’âge de 82 ans. Surnommée la « Mamie du Phare », elle était un vrai personnage dans son Finistère natal. Succédant à une autre gardienne en 1968, Marie-Paul Le Guen s’est occupée pendant trente-cinq ans du phare de Pontusval à Brignogan-Plages, dans le nord du département. « Chaque jour, elle a gravi les 50 marches de la tour pour allumer et éteindre le feu du phare », raconte le compte @Gardien2Phare, qui lui rend hommage sur X.

Hommage avec ce petit thread. 1/10 ⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/wDHIUwo5M6 — Gardien de Phare 🌊 (@Gardien2Phare) November 7, 2023



Parmi les seules femmes gardiennes de phare en France et la dernière en activité, Marie-Paul Le Guen avait fait de Pontusval sa maison. Un cocon, classé en 2011 au titre des monuments historiques, qu’elle n’aurait quitté pour rien au monde, comme elle l’avait confié l’an dernier dans un podcast sur France Bleu. « Je mourrai ici », avait-elle indiqué.

En 2003, à l’occasion de l’automatisation du phare, elle était partie comme tant d’autres gardiens à la retraite. Mais hors de question d’abandonner sa maison. Durant ses vieux jours, Marie-Paule avait donc continué à vivre dans le phare moyennant un loyer. « On est au bout du monde là et je me plais », avait-elle confié en 2020 dans un entretien accordé à France Inter. Ses obsèques ont été célébrées ce mercredi matin en l’église de Kerlouan.