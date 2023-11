Dans un long message publié sur le réseau social X (anciennement Twitter), Benoît Payan (DVG) s’est indigné des propos tenus à son encontre par le sénateur LR des Bouches-du-Rhône Stéphane Le Rudulier dans une interview donnée au Figaro. Benoît Payan indique en conclusion de celui-ci déposer plainte pour injure et diffamation, en réaction aux déclarations du sénateur LR qui considère qu'« indirectement, le maire se place du côté des trafiquants de drogue » et que celui-ci se trouve être « le plus grand responsable de l’ensauvagement de Marseille ».

Contacté, le parquet de Marseille indique à 20 Minutes, que pour l’heure cette plainte n’avait pas encore été enregistrée, ce qui n’est pas étonnant compte tenu des délais de saisis des données et des communications des outils informatiques.