Avec le froid de l’hiver qui approche, les économies d’énergie sont à nouveau autour de la table des discussions. Des millions de foyers devront éviter de prendre une douche entre midi et deux. Ou alors elle sera froide. En prévision de journées plus fraîches et donc d’une plus grande consommation d’électricité, les autorités publiques ont pris un nouvel arrêté en septembre dernier permettant aux gestionnaires de l’électricité d’agir sur le déclenchement automatique des ballons d’eau chaude.

Cette mesure de reconfiguration des ballons d’eau chaude électriques décidée l’an dernier pour empêcher qu’ils ne s’enclenchent pendant les heures creuses, à savoir autour de l’heure de midi est donc reconduite, et active à partir de la fin du week-end prochain jusqu’en avril, avec une économie de 2,5 gigawatts à la clé, a précisé RTE.

Plus de quatre millions de foyers concernés

De sorte que même en cas de vague de froid inhabituelle, « la pointe de demande électrique resterait cet hiver a priori significativement inférieure à 100 gigawatts », anticipe RTE. Le pic historique avait été atteint en février 2012 à 102 GW, avec un thermomètre 8 °C degrés inférieur aux normales de saison.

Selon 60 Millions de consommateurs, cette mesure concerne les quelque 4,2 millions de clients qui ont un contrat en six heures creuses la nuit et deux heures creuses en journée, sur les 15 millions qui détiennent un abonnement en heures pleines-heures creuses en France. Le magazine de consommation précise que la mesure ne concerne que l’enclenchement automatique du chauffe-eau, les autres appareils sont épargnés par la mesure.